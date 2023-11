Las redes han sido muy duras en su veredicto. El posado de Bezos y su pareja ha sido objeto de todo tipo de críticas y te contamos los motivos.

La pareja formada por el multimillonario Jeff Bezos y la periodista Lauren Sanchez está experimentando estos días aquello de que el dinero no todo lo puede comprar. Aunque ellos pasean su felicidad ajenos a las críticas, lo cierto es que el posado que ambos han protagonizado en la revista Vogue, y que ha tenido como escenario el desierto de Texas, ha causado un aluvión de críticas hacia ellos, su aspecto e incluso la estética del reportaje.



Las razones de esta crítica pueden ser legítimas o tal vez no. Habrá quien crea que todo el pecado que han cometido es el de ser ricos y famosos, y que por ello siempre estarán sometidos a comentarios desagradables por parte de quienes envidian su situación. Pero de lo que no cabe duda es de que las imágenes que nos ha dejado dicho reportaje son como poco, peculiares.

Lo que han dicho las redes

Lo primero que llama la atención al ver las fotografías con las que Vogue ha ilustrado su reportaje es el aspecto tan poco natural de los protagonistas. Dado que su apariencia casa tan poco con su edad, los comentarios acerca de su físico no se han hecho esperar. Desde quienes hablan de que las fotografías tienen Photoshop hasta límites exagerados hasta quienes critican las operaciones de cirugía estética de Lauren Sánchez hasta el punto de señalar su parecido con el cantante de Aerosmith Steven Tyler.



Los músculos de Bezos también han sido objeto de debate, aunque esto no es nuevo. El más que presumible uso de esteroides por parte del millonario para lograr un cambio físico espectacular ha sido ya objeto de polémica en el pasado. Pero en esta ocasión se especula con que han sido aún más retocados en la edición fotográfica con la idea de hacerlo parecer poco menos que un súper héroe.

Conociendo a la pareja

La justificación de la revista para llevar a cabo este reportaje es la de conocer mejor a sus protagonistas. Algo que a decir verdad es un buen motivo, porque a pesar de que Bezos es uno de los nombres que a todo el mundo le viene a la mente a la hora de citar a los hombres más ricos del mundo, no sabemos de él mucho más allá de su éxito en Amazon y su exorbitante cuenta corriente.



Por otro lado, la pareja formada por Bezos y Sánchez es también motivo de curiosidad. La razón es que su relación se inició cuando ambos acababan de separarse de otras personas, y en su momento nadie apostaba porque fuese a funcionar. Pero el tiempo ha ido pasando y contra lo que los agoreros pronosticaban, se ha consolidado hasta el punto de que ambos se comprometieron el pasado mes de mayo.



Bezos y Sánchez tal vez no puedan comprar la simpatía del público a pesar de tener todo el dinero del mundo. Pero tampoco parece que les importe demasiado.