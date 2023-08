Salma Hayek afirma que su secreto para mantener una piel y un tipo tan juvenil es una técnica de meditación propia de la que hoy te vamos a hablar.

No deja de sorprender que a los 56 años Salma Hayek siga siendo una de las celebrities más atractivas, especialmente cuando afirma que no ha hecho uso del botox. La edad siempre pasa factura, así que, ¿Cuál es su secreto para mantener una piel y un tipo tan juveniles? No podemos saberlo con seguridad, aunque ella afirma que es el resultado de una técnica de meditación propia de la que hoy te vamos a hablar.



Al parecer Salma ha bebido de fuentes orientales y ha tomado aquellos aspectos de la meditación que más le encajaban con su filosofía, para terminar creando un sistema único y personal, que es al que achaca su magnífica apariencia. La actriz está convencida de que es este el motivo de su buen aspecto, ya que según sostiene, cuando deja de practicarlo nota un inmediato deterioro en su estado físico.

La técnica de meditación de Salma Hayek

¿En qué consiste la técnica de meditación de Salma Hayek? Pues ella explica que, al contrario de lo que se pueda pensar cuando hablamos de meditación, no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. En realidad consiste en focalizarse en sentir energía, una energía que cada uno llevamos en nuestro interior pero de la que la mayoría del tiempo no somos conscientes.



Lo que ya resulta más complicado de entender es qué hacer una vez has logrado conectar con esa energía. Salma explica que al tomar conciencia de ella, hay que jugar, experimentar diferentes sensaciones, moverse, bailar...Puede parecer un poco extraño, pero como ocurre con cualquier otra experiencia, es cuestión de probar y ver si eres capaz de conseguirlo.

Hatha Yoga: el origen

El Hatha Yoga es un tipo de yoga que proviene de la India que pretende, a través de la respiración, el control postural y la meditación, conseguir conectar con la conciencia. Todo parece indicar que el método que Salma pone en práctica está inspirado en él, aunque ella insiste en que se enfoca más en la parte mental que la física.



El marido de Salma no cree mucho en este tipo de filosofías orientales, pero no obstante sí que debe haber visto algún efecto positivo en ella, porque es el primero que le pregunta “¿Has hecho yoga?” cuando no está pasando por un buen momento.



No cabe duda de que cada persona sabe lo que mejor le funciona y Salma no es la excepción. En su caso, además de la meditación y la respiración, la mexicana se da un chapuzón cuando necesita sentirse renovada. ¿Autosugestión? Puede ser. Pero viendo lo fantástica que luce ya muy avanzados los 50, a lo mejor hay que ir pensando en poner en práctica alguno de sus métodos.