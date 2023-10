La polémica desatada por Lola Lolita y la campaña de sensibilización contra el cáncer de mama

La famosa influencer Lola Lolita ha desatado una oleada de críticas y controversia en las redes sociales debido a su reciente vídeo en TikTok, en el que abordó la Campaña contra el Cáncer de Mama de octubre 2023 en colaboración con Ausonia. Su publicación, lejos de pasar desapercibida, ha generado una tormenta de opiniones entre los usuarios de la plataforma.

En el mencionado video, Lola Lolita se unió a la lucha contra el cáncer de mama, pero lo hizo de una manera que provocó consternación. Mientras lucía un filtro que la envejecía, expresó: "Me uno a la lucha contra el cáncer de mama. Como veis, llevo un filtro que te hace vieja, y es que a muchas nos da miedo hacernos viejas y que nos salgan arrugas, pero para la gente que ha pasado por un cáncer de mama es algo maravilloso poder envejecer".



Las críticas no tardaron en llegar, acusando a Lola Lolita de insensibilidad y frivolidad al tratar un tema tan serio como el cáncer de mama. El video se volvió viral, pero no por las razones que la influencer esperaba.

La alicantina, con más de 14 mil seguidores en TikTok e Instagram, ha ganado hace poco Best Content Creator 2023 de Forbes y además fue portada de la revista, pero ahora se encuentra en el ojo del huracán.



La viralización de su video ha enfurecido a sus seguidores y ha desencadenado una avalancha de comentarios negativos y análisis críticos por parte de otros usuarios, quienes consideran esta promoción como uno de los peores anuncios de la historia. La pregunta que resuena es si la insensibilidad de Lola Lolita debería haber sido permitida.



La marca Ausonia ha lanzado una campaña para el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre. Bajo el lema "Quiero verte envejecer," la campaña tiene como objetivo contribuir a la investigación y sensibilización contra el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte entre las mujeres.



Como parte de esta campaña, Ausonia ha creado un filtro en las redes sociales con el hashtag #QuieroVerteEnvejecer. Cada vez que se publique una foto con este filtro, la marca sumará un minuto a la investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.



La controversia en torno al video de Lola Lolita no solo ha recaído sobre la influencer, sino también sobre la marca Ausonia por haberla elegido como imagen de la campaña. Algunos personajes públicos, como Jess Martínez Bordiú, han expresado críticas contundentes hacia esta elección.



Por otro lado, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las embajadoras de la marca Ausonia, como Marta Sánchez, Eugenia Osborne, Anita Matamoros y Chenoa, se han unido a la iniciativa utilizando el filtro para incentivar a sus seguidores a participar en la campaña. Sin embargo, lo han hecho con una sensibilidad y delicadeza notables, evitando cualquier crítica o debate.



La controversia que rodea a esta campaña destaca la importancia de abordar temas delicados como el cáncer de mama con el respeto y la empatía que merecen. La insensibilidad en la promoción de causas serias puede tener un impacto negativo en la percepción pública y en la efectividad de las campañas de concienciación.