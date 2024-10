Leire Martínez cierra su etapa en 'La Oreja de Van Gogh' entre lágrimas y una emotiva despedida

Terremoto en el mundo de la música. Tras innumerables especulaciones acerca del posible regreso de Amaia Montero al grupo, La Oreja de Van Gogh y su vocalista, Leire Martínez, anuncian su separación.

La Oreja de Van Gogh es un grupo mítico en la historia de la música nacional. Pero la marcha de Amaia Montero para iniciar una carrera en solitario supuso un antes y un después. A pesar de que la llegada de Leire Martínez al grupo sirvió para revitalizar su trayectoria, muchos de sus fans nunca superaron el adiós de Amaia.



Han sido 16 años en los que Leire Martínez ha sido la voz y el rostro principal del grupo, pero eso no parece haber sido suficiente para obtener el reconocimiento merecido. Hoy, tal vez después de un periodo complicado en el que la cantante debe haber valorado pros y contras, la cuenta de Instagram de La Oreja de Van Gogh ha emitido un escueto comunicado anunciando su marcha. Y las redes han comenzado a arder con una polémica que, sin hacer mucho ruido, siempre ha estado ahí presente, aunque fuese en segundo plano.

La etapa de Amaia Montero

El problema de fondo parte de que un buen número de los éxitos del grupo tuvieron lugar en la etapa en la que Amaia Montero era la solista del grupo, y esa identificación entre la que era imagen y voz con el propio grupo nunca se ha perdido por completo. Amaia estuvo liderando la formación durante 11 años, y fue en ese periodo cuando la banda se dio a conocer, saltaron a la fama, y obtuvieron algunos de sus éxitos más sonados.



La marcha de Amaia para iniciar un viaje en solitario parecía dejar un hueco imposible de llenar. Sin embargo entonces apareció Leire Martínez, que aceptó el reto de sustituir a una voz tan particular como la de Amaia y que ha logrado mantenerse al frente incluso más tiempo que su antecesora: 16 años.



No obstante el fantasma de Amaia Montero nunca ha dejado de perseguirla, y cada cierto tiempo Leire ha tenido que lidiar con los rumores de una posible vuelta de Amaia. Esto la ha llevado a no sentirse suficientemente valorada, y aunque en el comunicado no se hace mención de los motivos de su marcha, Leire ya había dejado caer en algunas entrevistas su desencanto por este hecho: “No me gusta que me ninguneen”

Los fans están divididos

La noticia ha caído como una bomba entre los fans del grupo, aunque la división de opiniones deja patente que este es un asunto que nunca ha llegado a estar totalmente superado. Muchos de los comentarios que pueden encontrarse en redes son a favor de Leire, apoyando a la hasta ahora vocalista y solidarizándose con ella.



Pero también es cierto que no han faltado los nostálgicos que han aprovechado la oportunidad para pedir el regreso de Amaia Montero. Un regreso acerca del que oficialmente el grupo no se ha pronunciado pero que parece estar detrás de la decisión de Leire.