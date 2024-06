¿Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh después de 17 años?

En 2007, Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh, impactando a millones de fans y dando paso a Leire Martínez como vocalista. Ahora, rumores sugieren su posible retorno, generando gran expectación entre los seguidores. ¿Volverá Amaia a reunirse con la banda? Pronto sabremos más sobre este emocionante desarrollo en la historia musical del grupo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Recuerdo los veranos de mi infancia, viajando en el coche hacia mi ciudad natal con mis padres, y La Oreja de Van Gogh era la banda sonora de esos trayectos. A pesar de ser muy pequeña, el año 2007 dejó una marca en mí como fan del grupo cuando Amaia Montero anunció su partida.



Ahora, en las últimas horas, una noticia ha sorprendido a muchos: se rumorea que Amaia podría volver a La Oreja de Van Gogh, la banda que la vio crecer musicalmente. De hecho, la periodista Isabel Rábago reveló esta posibilidad en Telemadrid, generando gran expectación entre los seguidores.



"Pues bueno, estamos hablando de Amaia Montero. Y la gran noticia que ha podido saber este programa es que vuelve con 'La Oreja de Van Gogh'. Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta", explicaba ilusionada la periodista de Telemadrid. Así es como culminaba la noticia explicando que no solo se trata de una reunión, sino de una próxima gira que promete emocionar a todos los fans este verano.



Si esto se cumple, Amaia podría volver a unirse a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y la vocalista actual, Leire Martínez.