Renée Zellweger dice adiós a su melena larga y elige un corte de pelo pixie rejuvenecedor que amarán las mujeres de 50

Renée Zellweger, la emblemática actriz conocida por su papel en Bridget Jones, ha sorprendido a todos con un gran cambio de estilo. Coincidiendo con el reciente estreno de su última película de la saga, la actriz dejó atrás su pelo largo y ondulado para lucir un corte pixie elegante y actual. Si ya nos gustó el corte de Emma Stone, espera a ver la versión de Renée, ¡es lo más!

Estos últimos días hemos podido ver que el corte pixie se está convirtiendo en tendencia entre muchas celebrities. Si ya nos gustó el cambio de look de Emma Stone en los Globos de Oro de 2025, espera a ver la gran transformación de Renée Zellweger.



Pudimos descubrir su nuevo peinado gracias a la portada del próximo número de la revista Vogue en su edición británica. Gracias a ello, pudimos ver el cambio de look de la actriz y su nuevo corte de pelo inspirado en la imagen rockera de David Bowie. A continuación, desvelamos todos los detalles de este cambio de look que ha sorprendido a todos. ¡Mira!

El gran cambio de Renée Zellweger que amarán las mujeres elegantes después de los 50

A sus 55 años, la icónica actriz de Bridget Jones dice adiós al look que la acompañó durante años en la gran pantalla y en la alfombra roja para unirse al grupo de estrellas que se han decantado por el pelo corto. Actrices como Emma Stone, Lily Collins y Gigi Hadid también eligieron cortes más atrevidos, como el bob o el pixie.



Para lograr este cambio, la actriz confió en el renombrado estilista Syd Hayes, conocido por sus trabajos con celebrities conocidos en el mundo de la moda y el cine. En una entrevista para Vogue, Hayes explicó que el proceso incluyó un trabajo que combinó maquinilla, tijeras y una navaja para crear un estilo estructurado, pero lleno de movimiento. El toque final, un acabado ligeramente ondulado con el Babyliss Air Power Pro, añadió una sutil referencia al espíritu rebelde de los años 70.



En la siguiente imagen, te mostramos el resultado. ¡No te lo pierdas!