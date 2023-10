Leonor recibirá el exclusivo Collar de Carlos III en su 18 Cumpleaños

La mayoría de edad de Leonor se acerca, y con ella llegan nuevas responsabilidades. Hoy te hablamos de una distinción que recibirá en su próximo cumpleaños.

Este próximo 31 de octubre la Princesa de Asturias alcanzará su mayoría de edad. Pero Leonor no tendrá un cumpleaños al uso, rodeada por sus amistades y celebrando el acontecimiento, sino que, dada la trascendencia del hecho, pasará su jornada atendiendo actos protocolarios. Y es que en la práctica, la mayoría de edad de Leonor de Borbón implica que ya podría ejercer como reina en caso de que el Rey no pudiera llevar a cabo sus funciones.



Su jornada dará inicio jurando la Constitución española en las Cortes, para luego desplazarse al Palacio Real, donde tendrá lugar otro evento de gran relevancia como es la entrega por parte de su majestad el rey Felipe VI a su hija del collar de la orden de Carlos III.

Qué es el Collar de Carlos III

El Collar de la orden de Carlos III es la condecoración más alta de carácter no militar que puede conceder el Estado. El origen de esta condecoración se remonta a 1771 y su objetivo era el de ofrecer una distinción a aquellas personas que se hubieran destacado por sus buenas acciones en favor de la Corona y de España. Aunque en un principio se concedía únicamente a miembros de la caballería, a partir de 1847 se convirtió en una condecoración que podían recibir también miembros de la sociedad civil.



De hecho son muy pocas las personas que pueden ser distinguidas con tal honor. A él solo pueden tener acceso los miembros de familias reales o jefes de Estado. Para que un ciudadano pueda recibir esta distinción debe haber sido merecedor previamente de la Gran Cruz de la orden de Carlos III y que hayan pasado al menos tres años desde que se le hubiese hecho entrega de la misma. Entre los nombres ilustres más recientes que cuentan con este collar se encuentran los ex presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, ambos a título póstumo.

Una ausencia notable

Sin embargo hay una circunstancia que no ha pasado desapercibida para nadie, y es la ausencia en el acto del Rey emérito Juan Carlos I. Aunque sí que acudirá a la fiesta privada de carácter familiar que tendrá lugar posteriormente, su no presencia en la ceremonia oficial llama notablemente la atención. En especial si tenemos en cuenta que cuando el actual rey felipe VI recibió la misma distinción, su abuelo Juan de Borbón si estaba entre los asistentes.



Con toda seguridad la casa Real ha preferido que el acto no se vea empañado por la polémica que rodea al Rey emérito en los últimos tiempos, de ahí que se haya decidido mantenerlo al margen del acto institucional.