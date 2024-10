Letizia recicla un diseño de Poète en el Día de la Hispanidad y rinde homenaje a las firmas españolas desaparecidas

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una fecha marcada en rojo en el calendario de la Familia Real y, como no podía ser de otra manera, el estilismo de Letizia ha vuelto a acaparar titulares. La lluvia ha sido una de las grandes protagonistas del día de hoy, y obligó a hacer ajustes en la planificación del desfile de las Fuerzas Armadas, y también influyó en las decisiones estilísticas de Letizia. ¿Lo vemos?

En un día como hoy, marcado por la lluvia, la reina ha apostado por una prenda clave que no solo es tendencia este otoño, sino que además es la opción ideal para un día pasado por agua: una clásica gabardina beige. En lugar de limitarse a brillar con precioso vestido rojo, Letizia ha demostrado que la comodidad puede ir de la mano de la elegancia. La gabardina, con su silueta atemporal, no solo protege de la lluvia, sino que se ha convertido en el complemento perfecto para su look, elevando lo práctico a un nivel estilístico elegante.

Un vestido lleno de significado

Bajo la gabardina, Letizia ha optado por un vestido rojo que no es nuevo, sino una creación de la desaparecida firma española Poète. Este gesto, además de destacar su amor por la moda "made in Spain", refleja la nostalgia de una marca que cerró en 2021, pero que sigue presente en su armario. En este homenaje silencioso a la industria nacional, la Reina sigue poniendo en ojos de todo el público a las firmas que, aunque ya no operen, dejaron una huella imborrable en la moda española.

La reina del reciclaje de lujo

Letizia también es conocida como la "reina del reciclaje de lujo", y esta ocasión no ha sido la excepción. Volver a llevar un vestido que ya estrenó en 2023 envía un mensaje claro: la sostenibilidad y el reciclaje son tendencias que ella también apoya, sin perder un ápice de elegancia.



Cada detalle del look, desde los pendientes de rubíes hasta los zapatos Magrit, confirma que no es necesario estrenar siempre para destacar.