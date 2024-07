Letizia rescata su vestido rojo con cremallera de la firma Carolina Herrera para recibir a la selección española

La reina ha lucido este vestido en varias ocasiones importantes del cine y el deporte español. Diseñado por la firma española Carolina Herrera, su color rojo llamativo refleja el orgullo de la reina por las victorias del país. A continuación, te contamos todos los detalles sobre uno de sus vestidos favoritos. ¡Sigue leyendo!

Tras su victoria ante Inglaterra, la Selección Española ha vuelto a casa este martes con todos los honores, como no podía ser menos después de alzarse con la Copa Henri Delaunay. Así ha sido como el rey Felipe VI, doña Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, han recibido al equipo en el Palacio de la Zarzuela para felicitar a los jugadores por su triunfo en el estadio Olímpico de Berlín. Para la ocasión, la reina optó por uno de sus colores favoritos cuando se trata de celebrar los triunfos relacionados con el deporte. En esta ocasión, doña Letizia quiso apostarlo todo a la tonalidad que mejor representa al equipo español, el rojo en un total look.

El vestido rojo de la reina Letizia: su gran aliado

Para recibir a la selección española, Letizia optó por un vestido de Carolina Herrera en el que es también su color para las grandes ocasiones, sin mangas de cuello redondeado y falda evasé de largo intermedio por debajo de la rodilla, o midi, un tipo de corte que le sienta muy bien. El detalle más original fue la cremallera delantera negra, un acabado que le da un toque moderno al look. Además, también actuó a modo de accesorio, ya que no quiso sobrecargar el diseño con joyas.



Eso sí, no faltó el toque sofisticado que transmitieron las sandalias en tonos nude, un calzado que combina con todo.