¿Quiénes han sido las parejas de Timothée Chalamet antes de Kylie Jenner?

Timothée Chalamet, conocido por su talento actoral y su estilo único, ha sido objeto de especulación y curiosidad en cuanto a su vida amorosa.

Aunque su papel en "Call Me by Your Name" y su estilo de moda gender bender han llevado a algunas personas a preguntarse sobre su orientación sexual, Timothée es heterosexual en la vida real. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre su orientación, todas sus parejas conocidas han sido mujeres. Acompáñanos mientras repasamos algunas de las relaciones pasadas de Timothée Chalamet antes de su asociación con Kylie Jenner en 2023.

Lily-Rose Depp: Una relación que inició en el cine

Uno de los romances más conocidos de Timothée Chalamet fue con Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp. Estos dos actores se conocieron en 2018 mientras trabajaban juntos en la película "The King", donde compartieron una química evidente tanto en pantalla como fuera de ella. Se les vio juntos en reuniones en cafés de Nueva York y paseando por las calles de París. Sin embargo, con el tiempo, su relación comenzó a enfriarse, y para el Festival de Venecia de 2019, ya no estaban juntos.

Eiza González: Un romance efímero en las playas mexicanas

Durante la pandemia, Timothée Chalamet y la actriz Eiza González fueron el centro de atención de los paparazzi después de que se les fotografiara besándose en las playas mexicanas. Esto llevó a especulaciones sobre un posible romance, pero, al parecer, fue algo pasajero, ya que después de ese episodio, no se les volvió a ver juntos.

Taylor Russell: La química en las alfombras rojas

A mediados de 2022, Timothée Chalamet apareció en los titulares junto a la actriz canadiense-franco-estadounidense Taylor Russell. Ambos protagonizaron la película "Bones and All", dirigida por Luca Guadagnino, lo que generó comparaciones con la química de parejas famosas como Emma Stone y Ryan Gosling. Aunque se les vio llegar juntos a algunas alfombras rojas importantes, la naturaleza de su relación no fue confirmada de manera oficial.

Sarah Talabi: Rumores y videos en Coachella

Antes de su asociación con Kylie Jenner en 2023, Timothée Chalamet estuvo vinculado a la modelo nigeriana Sarah Talabi. Aunque no hubo confirmación oficial de su relación, algunas fotos en Instagram y un video de un evento en el Festival de Coachella de 2022 alimentaron los rumores. En el video, se aprecia a Chalamet besando a la modelo, lo que desató la especulación sobre su estado sentimental.

El Año 2023: Kylie Jenner se suma a la lista

Kylie Jenner and Timothée Chalamet packed on the PDA in front of a huge crowd and a slew of celebs! https://t.co/VxmWv7p3jf — TMZ (@TMZ) September 6, 2023

El 2023 marcó un nuevo capítulo en la vida amorosa de Timothée Chalamet cuando fue relacionado con la influyente figura de las redes sociales, Kylie Jenner. Su relación se hizo pública cuando fueron vistos juntos en el concierto de Beyoncé donde compartieron románticos abrazos y besos. Esta nueva unión ha generado un gran interés y atención mediática.



Su relación con Kylie Jenner en 2023 marca la última página en su historia de amor, que seguramente seguirá atrayendo la atención de los medios y los fanáticos.