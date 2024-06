¿Quién es Lamine Yamal? Todo sobre la joven promesa del fútbol que está causando tanto furor en la Eurocopa

Lamine Yamal es el nombre de moda en el fútbol. Su juventud y calidad están llamando la atención de todos, y ya han surgido las comparaciones inevitables con Messi.

Si no eres aficionada al fútbol es posible que el nombre de Lamine Yamal no te suene. Pero algo es seguro: vas a escucharlo mucho durante los próxima década. Este joven jugador, de tan solo 16 años, es una de las nuevas figuras del FC Barcelona y de la selección española, y son muchos quienes ya lo comparan con Messi.



De hecho, la estrella argentina también surgió de la cantera blaugrana, pero a su edad todavía no había alcanzado la notoriedad de la que Lamine Yamal ya goza. Conozcamos un poco más de esta nueva perla del fútbol que promete ser uno de los jugadores más determinantes de los próximos años.

Orígenes humildes

Lamine Yamal es hijo de inmigrantes africanos, y no reniega de sus orígenes humildes, como demuestra el hecho de que cada vez que marca lo celebra haciendo con los dedos los números 304. El significado de estos números tiene un gran simbolismo, ya que corresponden a los tres últimos dígitos del barrio de Rocafonda, un barrio obrero en el que Lamine dio sus primeras patadas al balón en la calle. Es su manera de decirle a todos que nunca romperá con sus raíces.



Lamine tiene un talento futbolístico desbordante. Lo descubrieron en La Masía, donde pronto destacó frente a jugadores mayores que él, y ahora es el mundo quien está asistiendo al nacimiento de una gran estrella. A la edad a la que muchos chicos todavía no han salido de su pantalla de videojuegos, él ya está viviendo toda una aventura real, como es jugar la Eurocopa de naciones con la selección española.

Todos los ojos puestos en él

El motivo de que Lamine esté acaparando tanta atención no es tanto su edad como su increíble clase y descaro como futbolista. Siendo un adolescente es capaz de deshacerse de defensores veteranos y mucho más fuertes físicamente. Su regate y verticalidad han llamado la atención durante la pasada temporada, y en su estreno en esta Eurocopa, Lamine volvió a tener un papel protagonista durante la victoria de España frente a Croacia.



Casi todo el mundo augura al joven futbolista, hijo de padre marroquí y madre guineana, un futuro esplendoroso. Pero también hay cierto temor de que todo esté sucediendo demasiado rápido a su alrededor. Aunque no hace tanto Lamine tuvo ciertos problemas de actitud, el club puso un psicólogo a su disposición, y la evolución fue notable. El Lamine Yamal de ahora sorprende por su madurez mental, y si su camino no se tuerce, podríamos estar ante un nuevo Messi que asombre al mundo...con la camiseta roja de la selección española.