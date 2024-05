Sarah Jessica Parker: La reina de la Met Gala regresa con un look de ensueño y un guiño a Carrie Bradshaw

La actriz, un icono de la moda, deslumbró en la alfombra roja con un look espectacular que combinaba elegancia y un toque de extravagancia.

Sarah Jessica Parker no podía faltar a la cita con la moda más importante del año: la Met Gala. La actriz, conocida por su icónico papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City, ha vuelto a acaparar todas las miradas en la alfombra roja con un look espectacular que nos ha hecho recordar a su personaje más querido.

Un homenaje al tema y un guiño a Carrie

Para esta edición, que tenía como tema "Bellezas durmientes: el despertar de la moda", Parker ha lucido un vestido de corsé esculpido del diseñador Richard Quinn. El diseño, adornado con encaje floral enjoyado y una cintura ceñida, marcaba perfectamente la figura de la actriz y rendía homenaje al tema de la velada.



Pero Sarah Jessica Parker no sería ella misma si no le diera un toque personal a su look. Y es que, si algo nos ha quedado claro, es que la actriz no ha olvidado a su querido personaje de Carrie Bradshaw. El voluminoso peinado a media altura y el impresionante tocado de Philip Treacy nos han transportado directamente a las calles de Nueva York con Carrie y sus amigas.

La presencia de Sarah Jessica Parker en la Met Gala es ya una tradición. Desde su debut en 1995, la actriz ha asistido a 12 ediciones del evento, siempre sorprendiendo con sus looks elaborados y creativos.



En 2022, por ejemplo, rindió homenaje a la Edad Dorada estadounidense con un vestido de Christopher John Rogers inspirado en un diseño de Elizabeth Hobbs Keckley. Y en 2016, se atrevió con un look futurista de Monse inspirado en el tema "Manus x Machina".

En 2014, Parker incluso tuvo el honor de copresidir la gala junto a grandes figuras como Bradley Cooper, Oscar de la Renta y Anna Wintour.



A lo largo de los años, Sarah Jessica Parker ha demostrado ser una auténtica maestra del estilo, capaz de adaptarse a cada tema de la Met Gala sin perder su esencia única.