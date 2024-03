¡Carrie y las chicas vuelven a la acción! And Just Like That... renueva por una tercera temporada

Las amantes de Sexo en Nueva York están de enhorabuena porque su secuela seguirá al menos una temporada más

La serie original Sexo en Nueva York seguía las aventuras de unas mujeres de treinta y tantos que viven en la ciudad de Nueva York y nos adentran en su vida sexual y el mundo de las citas. La serie contó con seis temporadas y terminó en 2004. Más tarde en 2008 y 2010 aparecieron las dos películas con las cuatro actrices principales.

La secuela de Sexo en Nueva York 'And just like that'

En la secuela, las amigas han madurado y ahora están en sus 50. Charlotte es madre y se enfrenta a la vuelta al trabajo, Miranda ha dejado de beber y está descubriendo su homosexualidad. Carrie perdió al amor de su vida y vuelve a la carga con las citas. La cuarta de las chicas del grupo no sale en las secuelas y se supone que se ha mudado a vivir a Europa. La actriz británica Kim Cattrall como Samantha Jones accedió a aparecer unos segundos durante el último capítulo de la segunda temporada, pero parece improvable que vuelva a la serie como protagonista. La actriz exigió que para hacer el cameo no coincidiera en plano con ninguna de las otras tres protagonistas, lo que impide su participación.

La primera y segunda temporada de 'And just like that' han sido todo un éxito y por ello no nos extraña que Sarah Aubrey, jefa de contenido de Max, anunciara dos días antes del final de la segunda temporada que : "No podemos esperar a que el público vea dónde llevará la tercera temporada a nuestras neoyorquinas favoritas”.

Tercera temporada

Al final de la segunda temporada Carrie volvía con Aidan, Miranda se divorcia de Che y Charlotte trabaja en la galería de Victor Garber. En cuanto a las nuevas incorporaciones al grupo, Seema ha empezado a salir con un director, Lisa tiene un aborto y Nya también se divorcia.

Para la nueva temporada sabemos que las tres principales actrices siguen adelante: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. También las nuevas chicas del grupo interpretadas por Nicole Ari Parker y Sarita Chaudry. La que no vuelve es Sara Ramírez, que interpreta a la comediante Che Diaz y pareja de Miranda. Ya durante la segunda temporada la relación de pareja se deterioró y parece que debido al final de la relación amorosa, el personaje no tendrá cabida en la nueva temporada.

Otra actriz que también deja la serie es Karen Pittman, que interpretaba a Nya Wallace, debido a problemas de agenda con su nuevo proyecto profesional como protagonista de la serie de Apple TV+ The Morning Show y el próximo estreno de La larga noche.

La producción de la nueva temporada se ha retrasado hasta finales de este año debido a la huelga SAG-AFTRA, por lo que no se estrenará hasta 2025.