El desayuno antiinflamatorio recomendado por una nutricionista para deshinchar el abdomen (listo en 5 minutos)

¿Buscas un desayuno que sea rápido, sabroso y saludable, que además te desinflame? Apunta esta receta ideal con un gran contenido nutricional.

Si te sientes inflamada y no te es fácil encontrar una alimento que te beneficie, no te preocupes más, pues una nutricionista experta ha compartido una receta que promete no solo satisfacer tu paladar y proporcionarte nutrición, sino también ayudar a deshinchar el abdomen. El innovador desayuno ha sido compartido por la nutricionista especializada en inflamación, Sandra Moñino, en su cuenta nutricionat_ de Instagram.



La receta en cuestión es un biscocho saludable que se prepara en tan solo 5 minutos, utilizando ingredientes fáciles de obtener. Lo que hace a esta receta atractiva es su combinación de sabores y su perfil nutricional, que además promueve una buena digestión.

Ingredientes y preparación



Los ingredientes que vas a necesitar son:



1 plátano

1 huevo

Cacao en polvo

Canela en polvo

2 cucharadas de coco rallado

2 cucharadas de harina de almendra

Hojas de chocolate



La preparación es sorprendentemente sencilla: se tritura el plátano con el huevo, se mezcla con los ingredientes secos, se decora con hojas de chocolate y se cocina en el microondas por solo 3.5 minutos.



Cada ingrediente de esta receta ha sido seleccionado por sus propiedades antiinflamatorias y beneficios para la salud:



El plátano es rico en fibra y potasio, ayuda a regular la digestión y reduce la hinchazón, mientras el huevo es una fuente de proteína de alta calidad y vitaminas esenciales. El cacao en polvo contiene altos niveles de antioxidantes, que combaten la inflamación celular, al igual que la canela, conocida por sus propiedades antiinflamatorias y reguladoras del azúcar en el organismo.

El coco rallado ofrece ácidos grasos de cadena media que pueden mejorar la salud digestiva. Y por último, la harina de almendra es baja en carbohidratos y rica en fibra y grasas saludables.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La combinación de ingredientes ricos en proteínas, grasas saludables y fibra ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en sangre, lo que puede contribuir a reducir la inflamación en el cuerpo y, por ende, a deshinchar el abdomen. Además, las propiedades pro bióticas de algunos ingredientes promueven una óptima salud digestiva.



Es importante destacar que, aunque este desayuno ofrece múltiples beneficios, debe ser parte de una dieta equilibrada. Ya sea que estés buscando reducir la inflamación, mejorar tu digestión o simplemente disfrutar de un rico desayuno, esta opción no debe de faltar en tu repertorio de recetas matutinas.