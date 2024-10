7 conductas nocivas que pueden acabar con una relación de amistad

Entre amigos no todo vale, los comportamientos tóxicos no están permitidos

Descuidar a tus amigos te puede costar caro

Normalmente nos preocupamos por aprender trucos o mecanismos para mantener felices a nuestra pareja, pero tener amigos también es importante y hay que saber cuidarlos como se merecen. Para mantener una relación duradera con nuestros amigos es importante evitar ciertas actitudes tóxicas que pueden perjudicar la relación.

La amistad hay que cuidarla. Es necesario atender las relaciones de amistad igual que cuidamos una relación de pareja. No es suficiente tener recuerdos comunes o afinidades, mantener las amistades supone un esfuerzo constante por ambas partes para que la relación no se destruya. Un buen amigo tiene que encontrar tiempo para cuidar esta unión, pasar momentos de calidad juntos para poder charlar, respetar las diferencias cuando ocurren y tener pequeños detalles en el día a día. Cuando hablamos de causas que pueden destruir una amistad no nos referimos a la distancia geográfica o ausencia de proyectos en común, las amenazas reales que pueden deteriorar una relación son ciertos tipos de comportamientos por parte de las personas.

Te presentamos 7 de las más importantes a tener en cuenta:

El egoísmo. Una amistad que gira en torno a una sola de las personas es el principio del fin. Hablar todo el tiempo de tus propios problemas sin prestar atención a las necesidades del otro crea un desequilibrio en la amistad ya que a nadie le gusta dar tanta atención sin recibir nada a cambio.

2. La falta de apoyo en los momentos más difíciles siempre deja marca. Siempre recordaremos la ausencia de nuestro amigo justo cuando más le necesitábamos. Debemos tratar de estar presentes cuando se nos necesita, escuchar y estar disponibles para ayudar.

3. Aunque parezca evidente, otra de las cosas a evitar son las mentiras y las traiciones por muy “pequeñas” que queramos hacerlas parecer. La confianza en alguien se puede perder fácilmente, pero recuperarla es mucho más complicado.

4. La competición entre amigos tampoco es sana. Una amistad está par apoyarse mutuamente de manera que las dos personas crezcan sin necesidad de compararse o sentirse en rivalidad.

5. La falta de comunicación. Cuando dejamos de ser honestos o de hablar con sinceridad a nuestro amigo los malos entendidos pueden jugarnos una mala pasada. Dejar que estas situaciones estropeen la relación en vez de hablarlas con sinceridad puede deteriorar la amistad. Lo mejor es hablar claramente las diferencias antes de que se conviertan en muros infranqueables.

6. Pedir perdón es necesario. Nadie es perfecto y en cualquier relación habrá errores cometidos por uno u otro. El problema se instala cuando nos negamos a reconocer nuestros errores y a pedir perdón por ellos cuando herimos a personas queridas.

7. Ser demasiado intrusivo en la vida de nuestro amigo tampoco nos llevará a buen puerto. Igual que en las relaciones de pareja, cada persona necesita su espacio, invadir la intimidad del otro o imponer nuestra presencia de manera constante puede asfixiar a la otra persona. Deja libertad a tu amigo, confía en sus decisiones para mantener el equilibrio y el respeto que necesita una amistad sana.