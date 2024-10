9 señales sutiles de que atraviesas un divorcio silencioso, y seguramente no te has dado cuenta

Un matrimonio pasa a lo largo de su vida por muchas fases y, lamentablemente, en ocasiones no superan alguna de ellas y no son capaces de darse cuenta o una de las partes no quiere admitirlo ¿Cuáles son las señales que alertan de que un matrimonio se acaba y apunta a un divorcio silencioso?

Tomar la decisión de formalizar un divorcio no es fácil. Son muchas las parejas que tienen problemas en su relación que, a priori, superan con éxito e, incluso, pueden llegar a reforzar el vínculo matrimonial, pero otras parejas no consiguen superar sus diferencias y acaban en separación. Sin embargo, existen estados intermedios donde puede darse lo que se denomina "divorcio silencioso".



Este término describe un proceso emocional en psicología y refleja cómo las personas pueden llegar a desconectarse y distanciarse emocionalmente de su propia compañero sentimental, normalmente, sin hablar el problema de forma directa. Además, se suele generar un ambiente denso, de descontento e infelicidad y frustración a pesar de que no se tomen las medidas.



Uno o los dos miembros de la pareja dejan de compartir aspectos importantes de sus vidas, ya no hay comunicación emocional, ni intimidad, ni muestras de cariño, lo cual lleva a una especie de separación interna. Un proceso que puede llegar a ser muy doloroso y complejo de llevar aunque no haya aspectos legales de por medio.

9 señales imperceptibles que hacen que atravieses por un divorcio silencioso





NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

El libro Divorcio Emocional: Señales de una Ruptura Silenciosa del reconocido psicólogo Jorge C. Nieto recoge algunas de las claves para identificar un posible divorcio silencioso en una relación de pareja.



1. Desconexión emocional



Es la primera señal de todas y la más importante. Identificar cuando uno o ambos sienten que han perdido la intimidad emocional, y ya no se comparten pensamientos o sentimientos es una gran señal de alerta.



2. Falta de comunicación



Cuando las conversaciones se vuelven un poco, porque toca hablar, y cuando hay interacción pero los temas son superficiales y en contadas ocasiones y se evita hablar sobre temas importantes es otra de las señales que no se pueden obviar.



3. Rutinas separadas



Cada persona comienza a llevar su vida de manera independiente, y cada vez hay menos interés en compartir, ocio, actividades o, simplemente, el hecho de pasar tiempo juntos no es prioridad tanto fuera como dentro del hogar.



4. Resentimiento acumulado



Puede que los dos miembros de la pareja se sientan algo frustrados, guarden dentro resentimiento, pero no los comunican ni los expresan claramente, lo cual genera un ambiente más tenso donde no se habla, sino que todo continúa igual.



5. Inexistencia de apoyo mutuo



Si hay momentos complicados, ya no hay el apoyo de antes, ni hay la misma confianza para abordarlos con las mismas ganas, al igual que los logros.



6. Desinterés en la relación



La pareja muestra apatía hacia el bienestar del otro y no busca resolver cualquier conflicto que pudiera aparecer.



7. Evitación de la intimidad física



Hay una disminución en el contacto físico y la cercanía o desde hace algún tiempo es inexistente, lo que puede incluir la falta de intimidad sexual.



8. Cambio en prioridades



Cada uno se enfoca en sus propios intereses, amigos o pasatiempos, dejando la relación en un segundo plano.



9. Sentimientos de soledad



A pesar de estar juntos, uno o ambos, sienten un vacío interno y se sientos solos, la desconexión ha llegado a un punto donde la separación podría ser casi un hecho, aunque los dos miembros vivan bajo el mismo techo.



Estas señales indican una crissi fuerte, pero siempre podría ser útil buscar apoyo profesional para abordarlas.