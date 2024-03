¡Alerta pareja ideal! Descubre quién eres con solo saber cómo manejas tu dinero

Saber qué visión del dinero tiene la persona que estás conociendo puede ayudarte a saber si es una potencial pareja de cara al futuro. Y lo mejor es saberlo pronto.

Más que si lo tiene o no, una de las cosas más importantes a valorar a la hora de elegir una pareja es saber cuales son sus creencias en relación al dinero. Normalmente este es un tema que pasamos por alto para fijarnos más en aspectos como la apariencia física o la personalidad, pero saber qué visión del dinero tiene y qué lugar ocupa en su vida es básico, puesto que a largo plazo este va a ser un asunto sobre el que tratareis siempre si finalmente la relación cristaliza con éxito.



Las disputas por temas económicos son una de las principales causas de fracaso del matrimonio, así que no es un tema que puedas pasar por alto. Claro que lo de hablar de dinero en la primera cita queda un poco mal, así que lo recomendable es abordar el tema con cierto tacto en lugar de plantear un interrogatorio que pueda asustarle. El objetivo es que te puedas hacer una idea de su personalidad para comprobar si encaja con la tuya.

Descubriendo su perfil

Respecto al dinero hay diversos perfiles, y no todos encajarán contigo. Así que si eres pragmática y quieres saber en tu primera cita si tienes posibilidades de futuro con esa persona o será una pérdida de tiempo seguir viéndola, lo recomendable es que de forma sutil, trates de descubrir cuál es el suyo.



A través de la conversación y con las preguntas adecuadas puedes conseguir hacerte una idea. ¿Es alguien obsesionado con el dinero que vive para acumular riqueza? ¿Tiene una buena educación financiera? ¿Invierte o gasta? ¿Es el dinero un tema que no le preocupa y no hace planes a largo plazo? ¿Vive al día y piensa que el dinero está para gastarlo?



Las respuestas a estas preguntas te darán una idea clara de su visión del dinero y te proporcionarán información muy valiosa para saber si en el futuro este tema podría ser un motivo de fricción.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Cómo manejas tu dinero te define

Si eres una persona que tienes estructurada su economía y hace un uso responsable del dinero es más que probable que, por mucha química que haya entre vosotros, termines por chocar con una pareja que vive para gastar y que no se preocupa del futuro. E igualmente a la inversa, si eres tú la que entiende que el dinero está para proporcionarte felicidad porque no sabes si mañana estarás aquí, no vas a encajar con alguien que pasa la vida planeando sus finanzas.



Probablemente la mayoría de gente se encuentra en un punto intermedio, pero en cualquier caso, tratar el tema del dinero de forma abierta pero delicada en vuestras primeras citas puede ahorrarte mucho tiempo y malas decisiones. A fin de cuenta, si el objetivo es encontrar a alguien compatible, cuanto antes lo descubras, mejor, ¿No crees?