Cómo podemos diferenciar el 'love bombing' del interés real, según una psicóloga experta

Cuando conoces a una persona que te encanta tus defensas suelen estar bajas y no ves las cosas con la claridad necesaria. Pero necesitas diferenciar entre las manifestaciones afectivas auténticas y aquellas que buscan únicamente manipularte.

El amor puede parecer algo muy complejo, pero a nivel biológico, tiene una explicación bien simple. Un montón de hormonas toman el control de tu cerebro y provocan una serie de reacciones químicas que te imposibilitan ver las cosas tal y como son. Por eso hay que tener tanto cuidado con las personas manipuladoras que practican el love bombing.



Como posiblemente ya sabrás, el love bombing es una estrategia que consiste en apabullar tus cinco sentidos con estímulos que te proporcionan felicidad para crear un vínculo emocional. Y una vez logrado este objetivo, tratar de aprovecharse de tu indefensión para conseguir cualquiera que sea el propósito que esa persona tuviera en mente desde un inicio y que, obviamente, no era tener una relación contigo.

¿Cómo detectar si hay o no interés real?

No es fácil distinguir entre una conducta auténtica y una impostada si quien la lleva a cabo es un maestro de la manipulación. Y desde luego, si esa persona es capaz de despertar en ti una atracción muy fuerte, la cosa se complica aún más, porque tus hormonas van a imponerse sobre tu capacidad de razonar. No obstante, no todo está perdido, porque nadie es capaz de fingir todo el tiempo.



Para la psicóloga Silvia Llop, la principal pista que puede indicarte que estás siendo objeto de love bombing es la falta de coherencia entre sus palabras y sus actos. Si continuamente está mostrándose encantador, te abruma con sus halagos e incluso tiene infinidad de detalles, pero a la hora de llevar a cabo los planes que habéis hecho encuentra algún subterfugio para justificar su ausencia, presta atención porque es una red flag de manual.



El verdadero amor se caracteriza por la consistencia y por la correlación entre las promesas y los actos. Cuando alguno de estos factores no se cumple, probablemente tu instinto trate de avisarte, y debes escucharlo. No es fácil, porque generalmente justificamos cualquier comportamiento para no bajar de esa nube, pero si no estás alerta, puedes descubrirlo cuando ya sea demasiado tarde.

Cuando el problema eres tú

Silvia Llop alerta de que el mayor peligro que acecha a las personas que son objeto de love bombing no proviene de estos manipuladores, sino de las propias carencias afectivas. Aunque la recomendación de Llop acerca de permanecer atenta a si sus palabras tienen correspondencia con sus actos es válida en cualquier caso, reconoce que en el caso de estas personas es especialmente difícil aceptar la realidad.



Y es que cuando estás hambrienta de afecto es muy fácil aferrarse a la fantasía de que has encontrado a tu media naranja, porque esa persona cubre un vacío que te ha hecho sufrir por mucho tiempo. En consecuencia, es mucho más probable que ignores las señales y justifiques cualquier comportamiento con tal de no perder eso que tanto ansiabas: cariño y atención.