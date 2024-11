"Creo que todavía quiero a mi ex y tengo pareja": por qué nos sentimos así y qué podemos hacer, según una psicóloga

¿Te sientes feliz con tu nueva pareja pero sin querer te vienen imágenes en tu cabeza de tu ex? ¿No puedes evitar pensar a diario en él y comparar contextos y situaciones y te preguntas por qué? Esto es lo que significa

Cuando iniciamos una nueva relación, en teoría, deberíamos centrarnos y pensar en todo lo positivo que está, nueva persona nos aporta a nuestra vida más allá del pasado. Si creías que ahora tienes señales suficientes de que eres una persona que vive tranquila y sin complicaciones, y querías centrarte en todo lo bueno que está por llegar con tu nueva ilusión, pero no puedes porque piensas en tu ex ¡Alerta roja!



¿Qué ocurre? ¿Por qué sientes que aún quieres a tu ex si ya tienes una nueva pareja y hay señales de que esa relación puede durar a largo plazo? Lo cierto es que, a veces, los ex dejan huellas emocionales que debemos revisar para saber si hay algo que aún no está del todo finiquitado o, por el contrario, debemos cerrar de nunca vez este capítulo sentimental ya pasado de nuestra vida.



Escuchamos a través de su cuenta de Instagram, a la reconocida psicóloga, terapeuta y experta en relaciones personales, Silvia Congost, quien nos cuenta qué significa está situación y dice al respecto que es completamente normal que, incluso cuando estás en una nueva relación, que tu mente aún pueda pensar en tu ex, es común que esos recuerdos sigan presentes de alguna manera, incluso si estás feliz en tu nueva relación.

La idea principal que destaca esta experta es que todavía, aunque no lo percibas de manera consciente, estás en pleno proceso de duelo. "Cuando no puedes olvidar a tu ex es porque de una manera u otra tienes contacto con él o ella (ya sea directamente o al recibir información) y con ello, sigues también manteniendo el enganche emocional", comenta.



Además, explica que hay aún heridas abiertas. "Al estar en pleno proceso de duelo, las heridas aún no están sanadas. Y para ello, la aceptación es la clave y lo que te va a llevar a la indiferencia, en primer lugar", dice. Y añade que "cuando aceptas te dará igual que esté con una o con cien chicas".

La base de la recuperación es el Contacto 0

Al final, perderse en pensamientos del pasado y pensar en tu ex se debe a que de alguna forma, como reclaca esta experta, mantienes el contacto con él y recibes información. "Si tienes cosas pendientes, intenta arreglarlas lo antes posible, y si hay alguien que los puede arreglar por ti, mejor, pero corta ya el contacto", espeta.



Porque, al final, lo importante es que tus pensamientos no definan necesariamente lo que sientes en tu relación actual. "Recibir información cuando estás en proceso de duelo es muy duro", dice Silvia Congost. Así, si te das cuenta de que estás pensando demasiado en tu ex o que esos pensamientos interfieren en tu bienestar, el contacto 0 y contar por lo sano es lo mejor para finiquitar el pasado y poner la energía y el foco en el presente.