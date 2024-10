Un estudio llevado a cabo en 2009 por un grupo de expertos de una Universidad en Oklahoma desveló cuales son algunos de los comportamientos de los hombres que más atraen a las mujeres.

El estudio en cuestión aporta información curiosa sobre la atracción femenina hacia el hombre, y entre sus descubrimientos confirmó que las mujeres suelen sentirse más atraídas hacia hombres que ya tienen pareja. Al margen de este detalle, veamos algunas cosas que hacen ellos y que se revelan como irresistibles para la mayoría de mujeres.

Mantienen contacto visual

El contacto visual sostenido es una muestra de confianza y seguridad en si mismo, lo que para muchas mujeres es tremendamente atractivo. De hecho se han hecho experimentos para evaluar hasta qué punto este factor genera atracción, y se ha llegado a comprobar que si dos personas se miran fijamente a los ojos durante dos minutos, pueden empezar a surgir sentimientos entre ellas.

Usan perfume

El olfato es otro de los sentidos que intervienen en la atracción femenina. En este sentido es importante señalar que calidad es más importante que cantidad. Las mujeres rechazan a los hombres que usan perfumes baratos o excesivos, pero se sienten atraídas cuando un hombre entra en su espacio personal y pueden captar una fragancia suave.

Saben interpretar las señales

Para las mujeres el lenguaje no verbal forma parte de su esencia. Por eso valoran especialmente y se sienten atraídas por aquellos hombres que son capaces de interpretar más allá de lo evidente. De hecho, pocas cosas irritan más a una mujer que mandar señales y que él sea incapaz de entender lo que tratan de insinuarles. Si ellos reaccionan de forma correcta a los mensajes sutiles, ellas interpretan que poseen una inteligencia emocional superior.

Prestan atención

Lo de sentirse valorado no es algo exclusivo de un sexo u otro. A ambos les gusta saber que lo que dicen parece interesante. Por eso a las mujeres no les gusta solo escuchar las historias que ellos tienen que contar, también esperan poder hablar y ser escuchadas con atención. Y un hombre que sabe hacerlo gana muchos puntos.

Usan accesorios

Aunque la apariencia física no sea siempre determinante a la hora de que surja atracción, tampoco hay que descuidarla. Por eso a las mujeres les parece tan atractivo el hombre que va más allá de un look casual y que se esfuerza por mantener una buena imagen. Y en esto juegan un papel importante los detalles. Los hombres que usan accesorios de vestir para diferenciarse consiguen generar más atracción que los que simplemente ignoran este detalle. Un buen reloj, un bonito cinturón o unos zapatos bien elegidos pueden marcar una gran diferencia.

Son caballerosos

Los avances en el ámbito social que la mujer ha experimentado a lo largo del tiempo no han logrado cambiar una preferencia que tradicionalmente se vincula a los roles de género. A las mujeres les gusta que los hombres hagan de hombres cuando tienen una cita. Es decir, que la caballerosidad no solo no ha muerto, sino que ellas la siguen encontrando tremendamente atractiva. Abrir la puerta, recogerla con el coche o pagar la cena son actitudes que generan atracción y que ellos no deberían desterrar si quieren ganarse su favor.