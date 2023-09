Estos son los perfumes que las mujeres aman

Muchas consideran a su perfume la caracterización de un propio estilo con el halo de fragancia que buscan dejar al pasar, por lo que la elección del producto correcto es un proceso complejo e importante por la gran variedad disponible. Desde la ocasión para lo que se quiere el perfume, hasta contar con opciones de invierno y verano. Es aquí donde las 7 familias olfativas entran en juego: floral, cítrica, amaderada, chipre, fougère, gourmand y oriental. A continuación detallamos los diez perfumes más populares a nivel mundial.

Kenzo Flower by Kenzo

Perteneciente a la familia floral, es el perfume ideal para las actividades cotidianas, con olor limpio apreciable y una poderosa presencia.



Notas de base: almizcle blanco, vainilla, incienso.

Notas de salida: mandarinas, rosas de Bulgaria, flor de espino y grosellas negras.

Notas de corazón: jazmín, violeta de Parma, opopónaco y rosa.

Cacharel Yes I Am

Un perfume de notas azucaradas perteneciente a la familia ámbar floral, con bases dulces de no poder resistirse.



Notas de base: leche, caramelo, cardamomo, regaliz, cumarina, benjuí, 'amberwood', vainilla y sándalo.

Notas de salida: frambuesa, lima ácida, bergamota y mandarina.

Notas de corazón: gardenia, flor de jengibre, jazmín, rosa, flor de azahar y ámbar.

Calvin Klein CK One

Es una opcion unisex perteneciente a la familia de los cítricos, por lo que lo hace ideal para las actividades cotidianas.



Notas de base: acordes verdes, sándalo, musgo de roble, té verde, ámbar almizcle y cedro.

Notas de salida: bergamota, lima ácida, notas verdes, piña, mandarina, papaya y cardamomo.

Notas de corazón: jazmín, lirio de los valles, violeta, nuez moscada, rosa, raíz de lirio, fresia y rosa.



Perteneciente a la familia ámbar floral, se caracteriza por su aroma dulce pero no empalagoso, cuenta además con especias como la pimienta y la mirra.



Notas de base: sándalo, mirra, incienso y vainilla de Madagascar.

Notas de salida: 'petit grain', notas marinas y hojas de plátano.

Notas de corazón: violeta, magnolia, lirio de los valles, pimienta y nardos.

Es un favorito en verano con aroma a playa pero igualmente preferido en invierno, perteneciente a la familia de los cítricos.



Notas de base: cedro, gálbano, almizcle, alcaravea y ciprés.

Notas de salida: bergamota, 'petit grain' y lima ácida.

Notas de corazón: flor de azahar, almendra y bayas de enebro.

Es un perfume floral y frutal irresistible, ideal regalo para las que adoran los aromas elegantes, sencillos y dulces.



Notas de base: cedro de Virginia y almizcle.

Notas de salida: pera, ambreta y almizcle.

Notas de corazón: iris y rosa.

De la familia floral acuática, esta opción es un éxito en ventas por sus sencillas notas que lo hacen perfecto para cualquier, ocasión y look.



Notas de base: almizcle, maderas exóticas, olivo, cedro, sándalo ámbar y nardos.

Notas de salida: flor de loto, melón, fresia, agua de rosas, rosa, violeta persa y fresia.

Notas de corazón: lirio de los valles, peonía de agua, clavel y azucena.

ARMANI My Way

Un perfume un poco dulce que transmite frescura equilibrando el dulzor que queda con el paso de las horas.

Notas de base: vainilla de Madagascar, cedro de Virginia y almizcle blanco.

Notas de salida: bergamota y azahar de naranjo.

Notas de corazón: jazmín de la India y nardos.

ZADIG & VOLTAIRE This Is Her!