Estamos ante el inicio del nuevo ciclo escolar y tienes la oportunidad de retomar el control sobre tu vida amorosa e individual.

Si el verano no fue particularmente fructífero en términos de encuentros románticos, ¿acaso mejorará para el inicio del año escolar? ¡Es muy probable que así sea! Y ciertamente no será lo contrario. En lugar de buscar constantemente - y a veces desesperadamente - poner fin a nuestro celibato, tal vez deberíamos comenzar por abrazarlo. Esta es la premisa de la iniciativa impulsada por una nueva tendencia de citas que lleva por nombre masterdating. Destacado por Cosmopolitan, este concepto, cuyo nombre es en realidad un juego de palabras en similitud con el término masturbating, simplemente implica aprender a disfrutar de tu propia compañía antes de disfrutar de la compañía de otra persona.



"Masterdating es un término utilizado para referirse a la práctica de cuidarse y disfrutar de nuestra propia compañía. Esto puede implicar salir intencionalmente solo, hacer actividades que disfrutas, explorar nuevos lugares o simplemente dedicar tiempo a la autoreflexión", explica la experta en relaciones Melissa Stone a la revista Glamour. Agrega además que “El objetivo es que se conduzca a un verdadero trabajo de introspección, en el que participará el autodescubrimiento, la independencia, el empoderamiento, la reducción del estrés, la libertad y la flexibilidad".

¿Es mejor estar solos que en malas compañías?

La idea no es encerrarse en uno mismo, cortar todo contacto social y aislarse por completo, sino aprender a no depender de los demás sentimental y emocionalmente. Si a veces tiendes a olvidarte de ti mismo para poner a los demás primero, es hora de que te conviertas en tu propia prioridad, para fortalecer tu amor propio. Por ejemplo, será cuestión de ir a citas sin compañía, para finalmente tomarse el tiempo de hacer algo que realmente disfrutes y que no necesariamente implique la presencia de otra persona.



El masterdating requerirá en principio un poco de reflexión para identificar tus intereses, tus pasiones, las cosas que te emocionan, los lugares donde te gusta pasar el tiempo. ¿Qué es lo que más te hace bien? entre una sesión de jogging, tomar un café en la terraza, una tarde en el spa, un taller de cerámica o incluso un paseo en bicicleta... Hazte las preguntas correctas y sabrás aprovechar el beneficio de las citas, para aprender a quererte a ti mismo primero, antes de amar a otra persona.