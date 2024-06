¿Por qué se aleja y luego vuelve el chico que te gusta? Una experta revela la razón

Algunas actitudes de los chicos pueden ser confusas y generarte inquietud. Si alguien que se marchó vuelve al cabo de un tiempo, esto es lo que debes hacer.

Silvia Llop ofrece cada día desde su cuenta de Instagram algunas de las respuestas a los temas más complejos del corazón. No en vano se autocalifica como “La Psicóloga del amor”. Y uno de los que se le ha planteado recientemente es el de esos chicos que, después de iniciar algo contigo, se alejan pero vuelven un día buscando amistad y quizás algo más.



Si te has visto en esa situación y tenías ciertos sentimientos por él, sabrás que no es algo fácil de gestionar. Una parte de ti quiere darle la oportunidad de volver a tu vida y explorar lo que puede ocurrir. Otra se siente herida y tiene dudas, porque no quiere volver a sufrir. Silvia Llop te explica el motivo de estas actitudes y lo que debes hacer si te encuentras con esta papeleta.

Qué significa esta actitud

Para la psicóloga, este tipo de comportamientos nunca son el reflejo de una actitud honesta. Puede decirte que quiere que continuéis con una amistad, puede darte mil razones por las que, supuestamente, no estaba preparado...pero al final, lo cierto es que se trata del tipo de persona que no tiene ninguna intención de comprometerse. Al menos en lo que se refiere a ti...



Silvia Llop califica esta situación con un símil futbolístico, y la llama “estar en el banquillo”. Una forma muy gráfica de expresar que solo va a aparecer cuando no tenga ninguna opción mejor, y probablemente, trate de quedar contigo de vez en cuando para pasar un buen rato y mantener vivo tu interés. Más allá de eso, cualquier expectativa que puedas tener hacia él va a verse defraudada, porque en realidad no tiene más intención contigo que la de que seas un pasatiempo.

¿Cuál debe ser tu respuesta?

Como era de esperar, Silvia Llop te anima a que no caigas en esta trampa y ni siquiera le abras un poquito la puerta. Si en su momento lo pasaste mal porque el chico te gustaba, todo el trabajo de reparación que hayas hecho con posterioridad va a irse al traste. Y lo peor es que ese tipo de relación de “sí pero no” puede terminar convirtiéndose en un un refuerzo intermitente que es una de las formas más adictivas de engancharse a alguien.



Así que la respuesta está clara. No hace falta ni que le preguntes el porqué se marchó, porque si quieres creer sus razones lo harás, y eso es indicativo de que hay un vacío en ti, no de que él sea el adecuado. Te mereces a alguien que muestre un interés genuino, y no que te tengan de suplente. Así que, ¡Cuanto más lejos, mejor!.