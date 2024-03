¿Tu relación está en peligro? El error fatal que NO debes cometer

Expertos nos advierten de lo que debemos evitar cuando nuestra relación sentimental pasa por un mal momento.

La comunicación, junto con la confianza, es el pilar de cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, familiar o romántica, de acuerdo a como es considerado por la mayoría de los especialistas. De hecho, todos sabemos que la supervivencia de las parejas está determinada, en gran parte, por los niveles comunicativos que hay en ellas.



Existen algunas preguntas en línea con esto, como el porqué nos resulta tan complicado comunicarnos de forma transparente con la persona a la que queremos, o, por qué nos cuesta tanto entendernos con ella. Y es que, según los expertos en relaciones, los psicólogos, e incluso los abogados que se encargan de los divorcios y sus procedimientos, todas las relaciones que pasan por un mal momento o se encuentran en una situación de riesgo tienen algo en común: existe una mala comunicación entre ambas partes.

En cualquier tipo de conversación, debate o discusión, sin importar el tono o la intensidad, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, debemos de buscar acercarnos a la postura del otro, o, por el contrario, tratar de que él se acerque a la nuestra. En segundo lugar, debemos de prestar atención a lo que el otro nos intenta decir.



Comúnmente lo que lleva al fracaso de muchas parejas, y el error de comunicación mas cometido por todos, es que no logramos comprender verdaderamente lo que el otro quiere expresarnos. Aunque estemos participando en una conversación, es frecuente que ambos estemos abordando temas completamente diferentes. Como resultado, las respuestas del otro nos generan frustración por carecer de relevancia; algo similar sucede con nuestras opiniones expresadas a nuestra pareja.

Ante una situación de estas, es crucial cuestionarnos si estamos conscientemente atentos a lo que el otro intenta comunicarnos y viceversa. Incluso más vital es determinar si logramos entendernos mutuamente o no. En cualquier forma de interacción, el propósito debe ser compartir todas nuestras ideas y sentimientos con la persona que apreciamos y ser capaces de comprender las suyas, permitiendo que también los experimente.



Para lograr esto, solo podría ser posible si estamos verdaderamente en el mismo punto de la conversación y determinar si las dos partes está hablando de lo mismo. Es importante distinguir entre tres categorías de conversaciones: las sociales, las emocionales, las prácticas.

Las conversaciones sociales son aquellas en las que discutimos nuestro entorno y nuestras percepciones al respecto. Por ejemplo, al abordar temas como las noticias o algún chisme relacionado con amigos o gente que en común conocemos. Las conversaciones emocionales buscan expresar nuestros sentimientos respecto a un problema sin buscar que el otro lo resuelva. En cambio, las prácticas son aquellas que incluyen la toma de decisiones. La idea es sentir que la otra persona valida nuestros sentimientos y también pueda compartir los que siente con nosotros.



Para captar este concepto de la mejor forma, veamos el siguiente ejemplo. Al expresar a nuestra pareja la molestia de que la familia no contribuya en la organización de nuestras vacaciones familiares, siendo que ellos también vendrán con nosotros, tal vez solo queramos desahogarnos o quejarnos, en lo que se podría definir como una conversación emocional. Sin embargo, la otra persona podría interpretar que buscamos su opinión y ayuda para resolver el problema, lo que se define como una conversación práctica.

De esta manera, el principal malentendido en la comunicación ocurre cuando asumimos que la conversación pertenece o está inclinada hacia un lado de la moneda, mientras que nuestra pareja cree que se trata del otro lado.



Los malentendidos que se originan por estas situaciones pueden generar estrés entre ambas partes. Es probable que percibamos que la otra persona no nos presta atención y menosprecia nuestras habilidades o sentimientos. Incluso podríamos llegar a la conclusión errónea de que nuestra pareja piensa que no somos capaces de manejar la situación por nuestra cuenta, aunque no sea cierto. Estos problemas surgen simplemente debido a la falta de habilidad para comunicar nuestras necesidades o a la incapacidad del otro para comprenderlas.

Con el fin de preservar nuestra relación y eludir este inconveniente, debemos realizar una acción sencilla, aunque a veces nos resulte difícil. Consiste simplemente en estar detenidamente atentos a lo que el otro intenta comunicarnos. Cuando una persona se expresa más sobre sus sentimientos que sobre los hechos en sí, es probable que busque tener una conversación emocional en lugar de recibir soluciones por nuestra parte. Si nosotros logramos detectar esto a tiempo, la conversación puede tomar un rumbo mucho más ameno entre ambos y tener así una comunicación de beneficio como resultado.



El simple hecho de prestar atención genuina a lo que se nos comunica y actuar en consecuencia, lograremos mantener una relación duradera, feliz y saludable.