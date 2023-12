Amor sin flechazo: así es la demisexualidad

Las identidades sexuales constituyen una gran diversidad, dentro de las cuales existe esta orientación con una experiencia singular.

Se entrelazan en el ámbito de la identidad y orientación sexual diversos términos y conceptos que reflejan una amplia diversidad entre nosotros. Es fundamental comprender, por ejemplo, que aprender sobre el género fluido nos sumerge en una comprensión más abierta y adaptable de la identidad de género, así como entender que la bandera LGTBI simboliza la unión y lucha de distintas identidades y orientaciones. Además, es esencial familiarizarse con otros términos igualmente relevantes, aunque más desconocidos.



Por ahora pondremos nuestra atención en la demisexualidad, la cual nos posibilita ampliar nuestra perspectiva y compasión hacia vivencias que tal vez no experimentamos directamente, pero que son esenciales para otros miembros de nuestra sociedad. Este concepto ha ganado mayor reconocimiento en los últimos años, y consideramos que es importante desentrañar sus matices para prevenir malentendidos y confusiones que nos podrían llevar a situaciones no deseadas.

La asexualidad y su significado

Las personas asexuales experimentan poca o ninguna atracción sexual y/o carecen de interés en el sexo. En cambio, los demisexuales, aunque no suelen sentir atracción sexual, pueden experimentarla y mostrar interés en el sexo después de establecer una conexión emocional fuerte. Por otro lado, las personas alosexuales, independientemente de su orientación, experimentan atracción sexual de manera regular.



De manera similar a cómo la comunidad transgénero creó el término cisgénero, dentro de la comunidad asexual se acuñaron estos términos para describir a personas no asexuales.

El significado de la demisexualidad

Solo experimentan atracción sexual hacia alguien después de haber establecido un lazo emocional fuerte, aquellas personas que se identifican como demisexuales. Un punto relevante a entender es que, en contraste con gran parte de la población, las personas demisexuales sienten raramente atracción sexual, y llegando incluso algunos a mostrar nulo interés en el sexo.



Los demisexuales no experimentan una atracción sexual inicial, a diferencia de la mayoría en general, que puede experimentar atracción sexual sin necesidad de establecer un vínculo emocional previo, sintiéndose atraída incluso hacia desconocidos o personas recién conocidas.



No hay garantía de que se desarrolle atracción sexual al establecer un vínculo emocional. En caso de que surja, el deseo de actividad sexual suele ser de menor intensidad. La duración necesaria para crear dicho vínculo varía entre personas demisexuales. Mientras que algunos pueden desarrollar un lazo estrecho casi instantáneo, otros podrían requerir varios años. Debemos de comprender que este vínculo no tiene que ser romántico en su naturaleza, puesto que podría tratarse simplemente de una gran amistad.



Esta inclinación se clasifica dentro del espectro de la asexualidad debido a que presenta niveles de deseo sexual por debajo de la media.

Distinciones entre grisexuales y demisexuales

Los grisexuales experimentan atracción sexual con menor frecuencia o tienen un menor deseo de participar en actividad sexual. La principal divergencia reside en que no requieren un vínculo emocional para experimentar dicha atracción. Como podemos ver, estas dos orientaciones comparten similitudes, aunque con pequeñas distinciones.

Ser demirromántico

El demirromanticismo es una palabra que probablemente hayas escuchado, el cual se refiere a una situación similar a la demisexualidad. Aquellos identificados bajo este término les es necesario tener una conexión emocional con la pareja antes de sentir romance.

La pansexualidad

Las personas pansexuales experimentan atracción sexual hacia cualquier individuo, sin importar su orientación sexual, sexo o identidad de género, y es factible ser pansexual y demisexual simultáneamente. En tiempos recientes, varias personalidades han hecho públicas sus identidades pansexuales, incluyendo al actor de Cómo conocí a vuestra madre, Wayne Brady.

La necesidad de ponerle etiqueta a la demisexualidad

Adoptar una etiqueta otorga una sensación de pertenencia para muchas personas que se reconocen como demisexuales. Esta designación contribuye a normalizar vivencias individuales de atracción y emociones dentro de un rango, validando de este modo esos sentimientos. Además, brinda a aquellos que se identifican bajo esta orientación una palabra para describir aquello que previamente no podían con facilidad expresar.

¿Se puede ser heterosexual y demisexual a la vez?

La designación demisexual se relaciona con el nivel de atracción hacia otros, a diferencia de etiquetas como pansexual, heterosexual, gay, lesbiana y bisexual, que se centran en el género o géneros hacia los cuales hay atracción. En consecuencia, es viable identificarse de ambas maneras, como ser heterosexual y demisexual simultáneamente, por ejemplo.