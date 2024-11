Como mujer de 60 años, puedo asegurarte que nuestra vida sexual no termina a los 50 y te cuento por qué

La sexualidad se vive de manera diferente en cada ciclo vital, tanto de un hombre como de una mujer, y ello no significa que no se pueda disfrutar intensa y satisfactoriamente. ¿Qué aspectos intervienen en el ciclo de una mujer a partir de los 50 años?

Son muchas las personas que se plantean cómo se verán, se sentirán o disfrutarán de la vida a partir de los 50 e, incluso, 60 años. Quizás es el momento para viajar, cuidar o disfrutar de los nietos y la familia, pero ¿qué hay del sexo? Plantearse cómo experimentar y redescubrir sensaciones enfocadas en el placer sexual o descubrir qué mata tu deseo sexual a partir de los 50 es un tema fascinante.



Un estudio publicado el mes pasado en la revista científica The Gerontologist analizó en qué medida nuestras expectativas sexuales coinciden con la realidad a lo largo del tiempo. Y como parte del estudio, se pidió a más de 100 adultos de 45 años con pareja que calificaran el grado de satisfacción que creían que tendría su vida sexual dentro de 10 años, y los investigadores volvieron a consultar a los participantes una década después.

Los hallazgos demostraron el poder del querer y el pensamiento positivo. Las mujeres optimistas informaron que sus relaciones sexuales serían más frecuentes y satisfactorias, que aquellas que tenían expectativas más bajas y pensaban que dejarían de tener relaciones sexuales de manera frecuente, mientras que las pesimistas argumentaron que no tendrían tanto. Y diez años después así fue (a excepción de algunos límites físicos y la frecuencia).

Cambios en la sexualidad a partir de los 50

Recogemos el testimonio de Melinda Buckley, una actriz reconocida en Broadway, escritora y directora, quien habla de su propia experiencia para el HuffPost donde, donde, sin tapujos, asegura: "Necesitamos hablar sobre sexo, necesitamos compartir nuestras historias y luego necesitamos ver esas historias reflejadas en nosotros".



Tal y como ella misma cuenta, le hubiera gustado que hace años alguien le hubiera hablado claro acerca de la menopausia: "Ojalá alguien me hubiera contado cómo es el sexo después de la menopausia. Eso es precisamente lo que las mujeres de mi edad estamos desesperadas por ver en un programa", dice.



Además, tal y como relata: "Lo único que sabía sobre la menopausia eran los sofocos, y que te acaloras un poco de vez en cuando". Además, relata cómo es importante que alguien le hubiera hablado de los cambios de humor o de los sudores nocturnos o el dolor vaginal "No estaba preparada para el dolor que me causaba tener sexo a los 50", exclama.

Algunos de los cambios físicos y los cambios genéricos del sexo a partir de los 50, tal y como recoge la AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas) son:

En las mujeres: La menopausia provoca una disminución en los niveles de estrógeno, lo que puede llevar a sequedad vaginal y sensibilidad reducida. Esto hace que algunas mujeres experimenten incomodidad o dolor durante el sexo, pero existen lubricantes y tratamientos hormonales que pueden ayudar.

Redescubrimiento de la sexualidad. A menudo, las personas encuentran que esta etapa es un buen momento para redescubrir su sexualidad y explorar nuevos aspectos, como el erotismo, la sensualidad y la conexión emocional con la pareja.

Mayor enfoque en la Intimidad y la conexión emocional . La confianza y la comunicación en la relación son esenciales, ya que permiten adaptarse juntos a los cambios que trae la edad.

Experimentación y nuevas formas de placer. Con el tiempo, las parejas pueden sentirse más cómodas, experimentando y hablando sobre sus fantasías o deseos. Esto puede incluir probar cosas nuevas como masajes, juegos de rol o enfoques que antes no consideraban.

En palabras de Melinda Buckley "Una vez que llegas a la menopausia, te encuentras con una gran cantidad de síntomas. Lidias con sustancias químicas como el estrógeno, que causa estragos en tu cuerpo, y toda esa danza sexual puede ser una distracción tal que no me extraña que las mujeres quieran acabar con ella", dice.



Hoy dice que está casada de nuevo: "Conocí a mi actual marido cuando tenía 62 años y tenemos química, pero también hay mucho más. Porque somos hermosas, vitales y sexys, mucho más allá de las fechas de caducidad que nos impone la cultura popular", concluye.