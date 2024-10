¿Qué le pasa a nuestra salud cuando dejamos de tener relaciones sexuales? Una sexóloga lo explica

El sexo o la vida sexual es un enorme universo por explorar en forma de placer, romance, erotismo...y, por supuesto, la unión sexual sea del sexo que sea entre dos personas. Pero ¿qué le sucede a nuestra salud si el sexo desaparece? La Dra. Silvia Olmedo puntualiza algunas cosas a este respecto

El sexo o tener una vida sexual activa puede expresarse de muchas maneras. La seducción, el erotismo, el romance o el romanticismo..., todo ello forma parte de un previo o un juevo que forma parte del placer y que, más allá del coito, puede llegar a ser eufórico, incluso, adictivo. Pero, más allá de todo esto ¿qué le ocurre a nuestra salud cuando no tenemos sexo?



Muchos de nosotros solemos comparar nuestras vidas sexuales con otros. De nuevo aparecen los clichés sexuales y los mitos sobre cómo debería ser nuestra vida sexual más allá de disfrutar y centrarnos en lo que de verdad queremos nosotras del sexo. Y, como sabemos, existe una gran desconexión en el tratamiento del sexo en las películas, las series o en todo el universo del entretenimiento como el porno, y no es exactamente la vida real.



Así, podemos hablar de otro mito sexual que es, precisamente, el de no tener sexo. Y para ello, nos acercamos a la Dra. Silvia Olmedo, psicóloga y sexóloga mexicana conocida por su trabajo en educación sexual y relaciones humanas, quien explica los efectos del sexo en la salud en las relaciones de pareja y la salud emocional, por un lado. "La falta de actividad sexual puede contribuir a la desconexión emocional entre las parejas y aumentar la ansiedad o el estrés", explica.



Además, enfatiza la suma importancia de tener una comunicación constante y abierta sobre las necesidades y deseos sexuales en una relación. "Es bueno, si la actividad sexual es escasa o limitada en una relación, mantener la intimidad emocional para mantener un vínculo emocional sano", prosigue.

Beneficios del sexo en la salud

Si bien, tener sexo con nuestra pareja es un indicatvo de que que goza de buena salud, ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo? El portal de salud médica Web MD informa sobre algunas de los más comunes como:



Mejora y regula los niveles de estrés y ansiedad

Mejora la salud cardiovascular : La actividad sexual puede considerarse un ejercicio físico que ayuda a mantener un corazón saludable.

: La actividad sexual puede considerarse un ejercicio físico que ayuda a mantener un corazón saludable. Alivia el dolor menstrual

Mejora la calidad del sueño

Mejora la salud del sistema inmunológico : Algunos estudios sugieren que la actividad sexual regular puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a combatir enfermedades.

: Algunos estudios sugieren que la actividad sexual regular puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a combatir enfermedades. Mejora la autoestima

¿Qué le pasa a nuestra salud cuando no tenemos sexo?

Si tenemos en cuenta todos estos beneficios potenciales, podemos tener en cuenta que tener una vida sexual activa y saludable puede ser un aspecto clave para nuestro bienestar.



La sexóloga Dicho esto, "si bien el sexo puede contribuir al bienestar general de diversas maneras, es fundamental recordar que no participar en actividades sexuales no conduce inevitablemente a consecuencias negativas para la salud", dice El Dr. Ali Novitsky, médico especializado en salud sexual y reproductiva.



Sin embargo, este experto corrobora la idea de que esto no quiere decir que la falta de sexo no amenace la salud de las relaciones en algunos casos. "Si ambos miembros de la pareja están de acuerdo en la abstinencia voluntaria y el sexo simplemente no es importante, eso es una cosa", comenta. "El sexo es una parte realmente importante de una relación y debe estar vivo, por lo tanto, es una cuestión existencial cuando no se produce", concluye.