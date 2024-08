¿Cuánto tiempo puede una pareja estar sin sexo sin afectar su relación? Expertos responden

Una larga abstinencia sexual dentro de la pareja puede afectar a la relación. Sin embargo, cada pareja es distinta y no se rige por las mismas normas. Aún así, si hay un periodo demasiado largo sin sexo hay que buscar el motivo y ponerle remedio.

No todas las personas tienen las mismas necesidades sexuales, y esto es algo perfectamente normal. Desde el deseo individual, hasta las circunstancias que rodean a la pareja, puede haber muchos factores que influyan en una menor frecuencia de las relaciones. Aún así, hay estudios acerca de cuanto sexo suelen tener las parejas, y esto puede servir de referencia para detectar si hay un problema en este sentido.



Uno que fue llevado a cabo en 2017, establecía que la media de relaciones sexuales de un adulto está próxima a una vez a la semana, aunque otros estudios han confirmado que las parejas más felices lo hacen de dos a tres veces. Dos expertas en terapia sexual, Juliana Hauser y Tatiana Rivera, nos hablan acerca de cuando hay que empezar a preocuparse por la falta de sexo en una pareja.

¿Cuándo es demasiado tiempo sin sexo?

La ausencia de sexo no necesariamente está unida a una falta de deseo o a que la atracción haya desaparecido. Pueden entrar en juego otras causas como el cansancio, estrés laboral, falta de tiempo o de oportunidades para encuentros íntimos, o incluso la menopausia. No obstante, permitir que esta situación se alargue más de la cuenta puede comenzar a resquebrajar los cimientos de la relación al sentir ambos miembros un distanciamiento cada vez mayor.



Entonces, ¿Cuando se considera que es demasiado tiempo sin sexo?. Estas especialistas afirman que mientras no se genere insatisfacción en alguno de los componentes de la pareja, no hay razón para preocuparse demasiado, pero aún así, establecen un rango de dos a seis meses como referencia. No tener ningún tipo de conexión sexual por este periodo puede comenzar a ser peligroso para la relación.

Revitalizar vuestra vida sexual

Si se entra en ese plazo es conveniente sentarse y analizar las causas por medio de una comunicación franca y abierta. Si son circunstancias externas las que impiden una vida íntima normal, habrá que hacer un esfuerzo para replantearlas, mientras que si hay otros motivos como el aburrimiento, la rutina o la falta de alicientes debéis tratar de revitalizar vuestra vida sexual.



Fórmulas para lograrlo hay muchas. Desde escapadas románticas de fin de semana hasta hacer una lista de cosas que os gustaría probar por primera vez o hacer con más frecuencia. Las nuevas experiencias siempre suponen una bocanada de aire fresco, así que no tengáis miedo de proponer fantasías y ver cuales os encajan.



Lamentablemente no siempre las cosas pueden solucionarse en el ámbito de la pareja. Cuando el problema tiene una raíz más profunda o no existe un ambiente de confianza suficiente como para exponer los propios deseos, puede ser necesario acudir a la consulta de un terapeuta sexual para reconducir la situación y que el sexo, o la falta del mismo, no sea el final de la relación.