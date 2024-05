7 Trucos para parecer más delgada en bikini

Si te da un poco de complejo ir a la playa porque crees que te sobran unos cuantos kilos, que sepas que hay formas de disimular el tipo y de verte más delgada en bikini.

Llega el verano y nada apetece más que ir a la playa o a la piscina a refrescarnos y a tomar el sol. Si estás en la búsqueda del bikini perfecto, que sepas que hay algunos modelos que favorecen más y que tienden a hacernos más delgadas.



También hay posturas o complementos que pueden ayudarnos a disimular los kilos de más y a vernos divinas en bikini, sin que nos salga ninguna chicha. ¡Prueba estos trucos y verás!

El negro, tu gran aliado

Seguro que has oído que el color negro adelgaza. ¡Y es cierto! Los bikinis de color negro suelen hacer más delgada que los que son de colores llamativos. Así que, si quieres parecer delgada, empieza por elegir un bikini en este tono, verás cómo te ves mejor.

El bikini mejor liso y sin dibujos

Los bikinis lisos son un básico imprescindible por muchas razones. Entre ellas, es porque al ser lisos hacen que te veas más delgada que los bikinis de rayas o de diseños geométricos. Es un erfecto visual y funciona, ¡así que aprovecha!

Evita los bikinis con lazos en la braga

A la hora de elegir las braguitas de los bikinis, asegúrate de que no tengan lazos o cintas a los lados. Parece que no, pero visualmente pueden hacer que te veas más ancha. Si ya tienes cadera y quieres parecer más delgada, esto no te interesa en absouto.

Elige braguitas altas

Las braguitas altas son estupendas porque aparte de ser tendencia, cubren más zona y te ayudan a disimular mejor esas zonas en las que te sale alguna que otra chicha. Son geniales, así que hay que aprovechar la modfa para lucirlas.

Mejor con pareo

Otro de los complementos imprescindibles para llevar a la playa, es el pareo. Puedes llevarlo a juego con el bikini para verte más delgada. Además, no necesitas elegir uno muy grande, puedes optar por uno mini si quieres que te tape únicamente la parte de los glúteos y las caderas.

Bikini moldeadores, el sueño hecho realidad

Como su propio nombre indica, los bikinis moldeadores ayudan a moldear la figura, para que el cuerpo se vea más uniforme y tonificado. Gracias a su efecto reductor, son una gran inversión para las tardes de piscina.

¡No te olvides de mantener una buena postura!

El truco definitivo pasa por cuidar la postura. Te verás más delgada si caminas erguida con la espalda recta y los homrbos hacia atrás. Trata de cuidar tu postura y evitar caminr encorvada.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Esperamos que estos trucos te ayuden a verte más delgada en bikini, para que disfrutes mucho más de tus escapadas a la playa y a la piscina. ¡Pruébalos y verás!