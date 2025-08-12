Inicio / Cocina / Recetas

Llevamos toda la vida conservando mal el calabacín: este es el truco infalible para que te aguante más tiempo

por Andrea Ardións Baña ,
Llevamos toda la vida conservando mal el calabacín: este es el truco infalible para que te aguante más tiempo© shutterstock_2615333631

El calabacín es una de las verduras más versátiles de nuestra cocina. Sin embargo, si no se conserva bien, se puede poner blando y estropearse. Si quieres que tus verduras te aguanten más tiempo, incluso si te vas de vacaciones, te compartimos el truco definitivo para conservar el calabacín y que te aguante más de lo que imaginas.

Índice
  1. · ¿Cómo conservar un calabacín entero que está sin empezar?
  2. · ¿Cómo conservar un calabacín cortado?
  3. · ¿Cómo conservar un calabacín cocinado?
  4. · ¿Cómo congelar un calabacín correctamente?

No hay nada peor que tirar la comida. Lamentablemente, es algo que nos pasa a veces con los productos frescos, cuando compramos más de la cuenta, surgen imprevistos o nos vamos de vacaciones.

Si una de tus verduras favoritas es el calabacín y no quieres que se te vuelva a estropear, en esta guía te contamos las claves para conservarlo y que siempre esté estupendo.

Hay truquillos que te pueden ayudar a conservarlo y que se mantenga en condiciones óptimas para su consumo durante mucho tiempo, lo que es fundamental para evitar el desperdicio de comida y tirar el dinero.

¿Cómo conservar un calabacín entero que está sin empezar?

Empezando por el calabacín entero y fresco, que está sin empezar, el mejor sitio para conservarlo es en la nevera. Sobre todo en verano. En otras estaciones, si hace una temperatura fresca puede conservarse fuera. No obstante, si tienes espacio, mejor siempre en la nevera.

Para que te aguante más tiempo, es importante que lo metas en la nevera sin lavar, a no ser que tenga restos de tierra. También puedes pasarle un paño ligeramente húmedo para quitar la suciedad. Luego, sévalos muy bien.

Si todo va bien, debería mantenerse firme al menos 2-3 semanas. También ayuda mantener la pieza vigilada y moverla cada varios días, para que no aparezca humedad. Tampoco es recomendable poner otras verduras encima, presionando la pieza. Lo ideal es que estén en un cajón para verduras y bien separadas.

¿Cómo conservar un calabacín cortado?

En el caso de tener la pieza empezada, conservarla también es sencillo, pero solo te aguantará unos cuentos días. Lo ideal es picar el calabacín en discos para que te aguante más tiempo. Luego, seca bien los discos y coloca todo en un taper hermético o bolsa zip.

Lo habitual es que se mantenga en buenas condiciones durante 3-4 días. En el caso de que sea picado fino, es mejor que le des salida a los dos días como mucho.

¿Cómo conservar un calabacín cocinado?

En el caso de haber cocinado el calabacín, como sucede con muchas verduras cocinadas, lo ideal es comerlo en un plazo de unos 3 días. Es importante que esté bien refrigerado, en un recipiente herémico. Otra opción es congelar las sobras, para que no tengas que tirar nada.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo congelar un calabacín correctamente?

Para congelarlo en crudo, sin antes cocinarlo, es mejor escaldarlo previamente. Para que quede bien, es aconsejable seguir estos pasos:

  • Lavar el calabacín
  • Cortarlo en discos.
  • Escaldar el calabación en agua hirviendo 3 minutos.
  • Ponerlo a enfriar en agua con hielo.
  • Secar bien el calabacín.
  • Meterlo en una bolsa y congelarlo (mejor en una bolsa al vacío).


¡Y ya estaría! Es súper fácil y te ayudará a extender mucho más tiempo la vida del calabacín, para que puedas irte de vacaciones sin culpa.

No dudes en contarnos si te ha funcionado.

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Receta
Puede interesarte
El truco infalible de una chef Michelin para hacer huevos pochados perfectos en solo 3 minutos
El truco infalible de una chef Michelin para hacer huevos pochados perfectos en solo 3 minutos
Las albóndigas de quinoa al estilo Sofía Vergara: una receta ligera, fresquita y fácil de preparar (lista en 20 minutos)
Las albóndigas de quinoa al estilo Sofía Vergara: una receta ligera, fresquita y fácil de preparar (lista en 20 minutos)
12 ensaladas de pasta ligeras, rápidas y deliciosas para combatir el calor este verano
12 ensaladas de pasta ligeras, rápidas y deliciosas para combatir el calor este verano
Torrijas caseras: la receta tradicional (y otras 3 variaciones) del postre típico de Semana Santa que siempre triunfa
Torrijas caseras: la receta tradicional (y otras 3 variaciones) del postre típico de Semana Santa que siempre triunfa
Estos son los 3 mejores roscones de Reyes 2024 según la OCU: perfectos para disfrutar en familia
Estos son los 3 mejores roscones de Reyes 2024 según la OCU: perfectos para disfrutar en familia
Saca partido a tu nueva freidora de aire con estas 3 recetas rápidas, fáciles y deliciosas (ideales para principiantes)
Saca partido a tu nueva freidora de aire con estas 3 recetas rápidas, fáciles y deliciosas (ideales para principiantes)
Olvídate del puré: esta es la guarnición navideña fácil, deliciosa y perfecta para principiantes que todas amarán
Olvídate del puré: esta es la guarnición navideña fácil, deliciosa y perfecta para principiantes que todas amarán
Esta guarnición será tu receta estrella de Navidad: fácil, sabrosa y perfecta para acompañar la carne
Esta guarnición será tu receta estrella de Navidad: fácil, sabrosa y perfecta para acompañar la carne
¿Papá Noel o Reyes Magos? El gran deBATE que ha llegado a su fin gracias a Braun y Minipimer 9
¿Papá Noel o Reyes Magos? El gran deBATE que ha llegado a su fin gracias a Braun y Minipimer 9
Este es el entrante navideño más fácil y económico para sorprender a tus invitados: delicioso y listo en 10 minutos
Este es el entrante navideño más fácil y económico para sorprender a tus invitados: delicioso y listo en 10 minutos