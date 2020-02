Labios irresistibles: los pintalabios más top del momento

El mes del amor ha llegado y es el momento perfecto para preparar nuestros labios para los mejores besos con los colores del momento. Te contamos cuáles son los labiales más trendy del momento, ¿lista para San Valentín?

La primavera, poco a poco, se acerca y aunque sea aún pronto para llenar el armario de chaquetas finas, vestidos vaporosos y blusas estampadas, sí que podemos empezar a dar un pequeño toque de glamour y vitalidad a nuestro look. Y ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?... sin duda, el color de labios es la forma perfecta de dar un toque de color a tu outfit. Además, aprovechando que febrero es el mes del amor, te damos todos los detalles sobre cuáles serán los tonos de la temporada para que empieces a prepara los labios para los besos más apasionados.

Nude irresistible

Casual, elegante, sensual y siempre favorecedor, el pintalabios nude es todo un must have en cualquier neceser. Es perfecto para dar un poco de color y luz a tu rostro cuando no tenemos tiempo o ganas de maquillarnos, también es perfecto en el caso contrario, cuando queramos dar un toque sutil de color en un maquillaje más arriesgado y llamativo. Nos encanta este kit de labiales en tonos nude de la marca Find, puedes encontrarlo en Amazon.

Rojo pasión

Otro color inolvidable, irremplazable y siempre trendy es el pintalabios rojo en acabado mate. No existe una tonalidad precisa, cada una de nosotras tenemos el tono que mejor encaja con nuestro tono de piel y que siempre es una buena opción para combinar con nuestro maquillaje. Puedes usarlo para dar protagonismo a tus labios, combinado con un maquillaje sobrio o para culminar un look de noche con un maquillaje más arriesgado. Dentro de nuestros preferidos, está el tono Always Red de la línea de labiales Cream Lip Stain de Sephora.

El acabado sheer más chic

A prueba de besos, los labiales con acabado sheer son aquellos que tienen un pigmento suave y un acabado luminoso y brillante, dejando un ligero color en los labios y un volumen extra. Antes de que nuestros amados pintalabios mate llegaran a nuestra vida, el acabado sheer era el más deseado. Seguramente sea uno de los más elegantes, ya que deja los labios bonitos, brillantes y muy sexys. Nos encanta esta opción de Elizabeth Arden, disponible en Amazon.

Labios a todo volumen

Unos labios con volumen son el sueño de muchas de nosotras y conseguirlos a través del maquillaje es fácil si sabes elegir el acabado idóneo. Por ejemplo, el labial Color Riche Plump & Shine de L'Oréal consigue dar volumen a tus labios, gracias a su acabado jugoso. Deja un color sútil en los labios acopañados de un acabado brillante efecto gloss que hace que tus labios parezcan más gruesos.

Y además...

