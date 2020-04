¿Labios secos y agrietados? Repáralos en casa con estos consejos

Los cambios de temperatura, la deshidratación de la piel o respirar en un ambiente demasiado seco pueden provocar que nuestras labios se agrieten y estén tirantes. Con estos 4 consejos podrás recuperar la piel de tus labios desde casa.

El frío extremo, el calor seco que provoca la calefacción, la exposición a los rayos del sol... nuestros labios son muy sensibles a las agresiones externas y pueden secarse y agrietarse con facilidad. Esto no solo produce un problema antiestético, sino que también se trata de una afección muy incómoda que puede provocar tirantez, rojez e inflamación en labios y comisuras. Si tus labios también tienden a secarse con facilidad, te damos los mejores consejos para repararlos desde tu casa.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Cuáles son las causas que provocan labios secos y agrietados?

¿Por qué los labios se deshidratan con más facilidad que otras partes del cuerpo? La razón es simple: a diferencia del resto de nuestra piel, la zona de los labios no contiene glándulas sebáceas, una protección natural contra la deshidratación que lubrica la piel y la mantiene flexible incluso en las temperaturas más extremas. Debido a que los labios carecen de esta capa de grasa que sirve como una barrera de protección natural, se secan con mayor facilidad. Las temperaturas frías o demasiado cálidas, el viento, la calefacción entre otros factores hacen que la piel pierda humedad muy rápidamente, haciendo que nuestros labios sean los primeros en resentirse y provocando sequedad y tirantez.

Otra causa muy común de los labios agrietados es un déficit de vitaminas, sobre todo, la falta de vitamina B2 que causa grietas en las comisuras y sequedad en los labios. Una alimentación rica en alimentos como productos lácteos, aguacate, brócoli, carne y pescado puede cubrir las necesidades diarias de vitamina B2.



El hábito de moderse lo labios o humedecerlos habitualmente con la lengua es nefasto, ya que, aunque alivia la sensación de tirantez en un primer momento, empeora el estado de tus labios a largo plazo. Cuando la saliva se evapora, la delicada piel de los labios se deshidrata y la boca se seca aún más que antes.

Quizá también te interese: Adiós a los labios agrietados, aprende a prevenirlos y tratarlos

Labios agrietados: 4 consejos para una recuperación inmediata

Los labios secos, agrietados y tirantes no solo son un problema estético, sino que también son muy molestos. Te damos 4 consejos para acabar con esta afección, son tratamientos caseros para que tus labios secos vuelvan a brillar de nuevo.

Lleva tu bálsamo labial a todas partes para tener tus labios siempre protegidos

Gracias a los bálsamos labiales, cacaos y vaselinas, puedes volver a recuperar tus labios, diciendo adiós a las grietas y a la sequedad. Ingredientes como el dexpantenol y la caléndula son especialmente efectivos, favorecen la curación de heridas y consiguen que los labios agrietados vuelvan a estar suaves y lisos de nuevo. Evita los productos perfumados o con colorantes, al menos mientras que la piel está irritada y agrietada.

El tratamiento labial de Burt's Bees está hecho 100% con ingredientes naturales y es muy eficaz a la hora de hidratar tus labios agrietados. Está disponible en Amazon.

Para los labios extremadamente secos, el cuidado durante la noche es la mejor forma de decir adiós al problema de forma rápida, consiguiendo que la piel vuelva a ser flexible. Los productos nocturnos se absorben mejor y consiguen hidratar en mayor profundidad. Te recomendamos la mascarilla de labios de noche de Laneige, a base de ácido hialurónico y minerales que deja los labios suaves y elásticos de nuevo. Está disponible en Sephora.

¿Puede la piel de tus labios generar dependencia a los bálsamos?



No, los bálsamos labiales no generan dependencia. Este rumor nace de que los labios vuelven a agrietarse tan pronto como dejas de aplicar cacao o vaselina de forma frecuente. La cuestión es que estos productos contienen ingredientes protectores que deben ser usados regularmente mientras los labios están agrietados. Si dejamos de usarlos, los labios pierden esa protección y el estado de sequedad puede agravarse.



Ingredientes como la cera de abejas, el aloe vera, el aceite de jojoba o la vitamina C son muy populares a la hora de reparar los labios agrietados pero... ¿son realmente efectivos? ¿cuáles son los activos con mejores resultados frente a la deshidratación? Te lo contamos en este artículo: Los mejores bálsamos labiales para una boca irresistible

Los mejores remedios caseros para los labios agrietados

La miel es un remedio casero muy eficaz frente a los labios agrietados. Tan solo tienes que aplicar un poco de este producto sobre los labios y dejar actuar durante toda la noche. La miel de manuka es particularmente efectiva gracias a sus propiedades nutritivas y antiinflamatorias (puedes encontrar miel de manuka pura en Amazon).



El aceite de oliva es también una alternativa natural a los bálsamos labiales convencionales. Se dice que este aceite tiene un efecto hidratante y es ideal para combatir la sequedad en los labios. Elimina con cuidado las células muertas de los labios con un cepillo de dientes y aplica unas gotitas de aceite de oliva sobre la piel. Puedes también crear tu propio exfoliante casero mezclando azúcar y aceite de oliva. Haz una pequeña masa con estos dos ingredientes y frótala con los labios, eliminarás la piel muerta y fomentarás la regeneración de tus agrietados labios.

Quizá también te interese: Exfoliante labial casero: 5 recetas para unos labios sanos y suaves

Beber agua, el remedio natural imprescindible para cuidar tus labios agrietados

La hidratación de la piel también viene del interior y beber regularmente agua es uno de los métodos más efectivos para combatir los labios agrietados. Otros líquidos como el té sin azúcar o las infusiones son también una forma saludable de hidratarnos.

Aplica correctamente el pintalabios para combatir la sequedad de tus labios

Por norma general, si tus labios están agrietados y secos debes evitar el pintalabios o el gloss. Sin embargo, hay veces que la ocasión nos lleva a pintarnos los labios, un día especial, una boda o una cita pueden ser momentos en los que no quieras prescindir de tu labial preferido. Ten cuidado si tienes los labios agrietados, si no lo aplicas correctamente el resultado puede ser muy negativo. Te contamos cómo aplicar tu labial sobre los labios agrietados para un buen resultado.