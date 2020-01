CC cream test 2019: ¡Estas son las cremas que nos han convencido!

Seguro que conoces las BB cream, esas cremas faciales que prometen aportar muchos beneficios a tu piel, y de las que nos enamoramos a primera vista. Pero el mercado cosmético siempre se revoluciona, y ahora nos trae las CC cream, ¿sabes ya lo que son?, ¿las has probado? ¡Las ponemos a prueba!

CC Cream significa en inglés "Colour Correcting" o "Colour Control" y básicamente significa que mejoran el aspecto de la piel a través de la correción del tono. Se asemejan con una base de maquillaje con buena cobertura, pero incluyendo algún serum especial para la piel como un anti-aging.



Pero, ¿qué hace que la CC cream sea tan especial? La actualización y mejora de ésta nueva fórmula sucesora de la BB cream está en el efecto a largo plazo: la CC cream promete una mejora duradera en el cutis y está destinada a reducir las arrugas y las manchas de la piel. Por supuesto, el requisito previo para esto es el uso regular, es decir, que seas constante con su uso y que busques resultados a largo plazo.

Desde Enfemenino hemos puesto a prueba las mejores CC cream del mercado y las más vendidas, para contarte qué nos puede aportar cada una de ellas y si de verdad funcionan y cumplen lo que prometen, ¡aquí lo tienes!

1. CC Cream Test 2019: 1,2,3 Perfect CC cream de Burjois

La CC cream de Burjois es una base de textura ligera y libre de aceites. Esto hace que sea ideal para personas con la piel mixta o tirando a grasa, porque proporciona una cobertura fina y reduce la aparición de brillos excesivos que suele tener la piel grasa.

Cuenta con 3 pigmentos distintos que corrigen el color albaricoque que oculta la fatiga, verde que oculta el enrojecimiento y blanco que cubre las manchas oscuras. Además cuenta con SPF 15 UV que protege la piel de los rayos UVA y UV.



Nuestra valoración:

Es una buena crema si lo que buscamos es una cobertura ligera, sin que se note que llevas maquillaje en el rostro. Cubre pequeñas imperfecciones y mejora el tono de la piel, pero de forma sutil. Al ser en formato crema, lo ideal es aplicarla con una beauty blender, y si no con una esponja de maquillaje.

Tienes 4 tonos distintos para elegir el que más se adapte a tu tono de piel.

Nota de Enfemenino: 7/10.

2. CC Cream Test 2019: 7 in one Olay Total Effects CC cream

La CC cream de Olay Total Effects llamada "7 in one" nos ofrece una base de maquillaje con numerosos beneficios para la piel. Al ser una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a cremas antiedad se refiere, podemos estar seguras de que esta CC cream, no solo subre las imperfecciones, sino que tiene un activo para evitar los signos del envejecimiento.

Además, cuenta con SPF 15, ideal para protegerte del fotoenvejecimiento, el resultado es que además de maquillarte, irás protegida contra el sol.



Nuestra valoración: esta crema al tener ingredientes como el extracto de té verde, Niacinamida, extracto de vitamina C y E, y el complejo de pro-vitamina B5, hace que sea un elixir para nuestra piel y que además de corregir las manchas y las imperfecciones de la piel con el color, consideramos que gracias a sus propiedades, esta crema sea ideal para pieles maduras.

Nota de Enfemenino: 7,5/10

3. CC Cream Test 2019: Crema facial Bella Aurora CC cream SPF +50

Esta es una famosa CC cream que nos ofrece unos cuantos beneficios con su uso, entre ellos:

Protege y repara el ADN de las células dañadas , previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.

, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel. Incluye activos anti-manchas que atenúan las manchas existentes y previenen la aparición de nuevas.

que atenúan las manchas existentes y previenen la aparición de nuevas. Ofrece una protección muy alta (SPF +50) frente las radiaciones UVA, UVB e Infrarrojos.

frente las radiaciones UVA, UVB e Infrarrojos. Especialmente recomendado para pieles mixtas.

Con acabado mate, aterciopelado y bronceado natural.

Resistente al agua, sin parabenos e hipoalergénico.



Nuestra valoración:

Esta crema es una de las más famosas en el universo de las CC creams, porque es muy efectiva tanto en el efecto anti-manchas para cubrir la piel y reducir las imperfecciones, como para proteger la piel del sol porque cuenta con SFP +50. Tiene dos tonos, para pieles más claras o más oscuras.

Es fácil de aplicar en el rostro y notamos como en dos semanas de uso, el color de nuestra piel natural ha vuelto a relucir y las manchas de han disipado ligeramente. Es genial para verano por si quieres ir protegida y darle un toque de color a tu rostro al mismo tiempo.

Nota de Enfemenino: 8,5/10

4. CC Cream Test 2019: Clinique Superdefense CC cream

Clinique ha formulado una CC cream en su gama de productos "Superdefense", que corrige las pequeñas imperfecciones y las manchas de la piel, la opacidad de la piel sin luz, y además contiene antioxidantes que ayudan a prevenir los signos de envejecimiento. Libre de aceites, esta CC cream promete dejar una piel suave, luminosa y muy hidratada.





Nuestra valoración:

La CC cream Superdefense de Clinique es una crema que se encuentra en el rango de precio medio, ni es de las más caras, ni entra en las posiciones de low-cost.

Si buscas una CC cream ligera, a medio camino entre la crema facial hidratante, la crema anti-manchas y la base de maquillaje, entonces sin duda merece la pena que pruebes esta CC cream de Clinique. Es una crema sin grandes pretensiones, que cumple lo que promete.

Nota de Enfemenino: 9,5/10

5. CC Cream Test 2019: Erborian CC cream con centella asiática

La centella asiática es una planta que se usa como hierba medicinal en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china, y se dice que tiene numerosos beneficios para la piel, tales como; contribuir la producción natural de colágeno, detener la flacidez, restaurar las pieles dañadas por cicatrices o marcas, mejora la dermatitis atópica, el acné, la psoriasis, etc.

Por eso esta CC cream es una de las más demandadas, porque además de corregir el tono y las manchas de la piel, aporta numerosos beneficios. También, cuenta con SPF +25.



Nuestra valoración:

Es una CC cream magnífica, que se ajusta realmente a el tono de piel de cada persona, cubriendo de forma uniforme y eficaz los poros, los granitos, los lunares, etc.

Si prefieres invertir un poco más de dinero en un producto de calidad, esta es tu crema.

Es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para aquellas que tienden a tener brillos excesivos en la cara, porque actúa como un regulador de brillo y de grasa sobre la piel. Te la recomendamos si te gusta un acabado muy natural en el maquillaje, porque es una base muy ligera, que no se nota. ¡Nos encanta!

Nota de Enfemenino: 10/10

