Cómo recuperar un jersey de lana encogido con tres ingredientes que ya tienes en casa

¿Has metido sin darte cuenta un jersey de lana en la lavadora/secadora y se te ha encogido? En ese caso, no te preocupes. Ni se te ocurra tirarlo, porque puedes hacer magia con solo 3 ingredientes que todos tenemos por casa. ¡Sigue leyendo para descubrir cuáles son!

Si has metido por error un jersey de lana en la lavadora o secadora, es posible que cuando lo saques no lo reconozcas. Tranquila, el jersey no va a ser de niña para siempre, porque hay formas de recuperar su forma original.



Para hacerlo, necesitas principalmente 3 ingredientes (agua, suavizante y vinagre), aunque podrás usar algunas alternativas que tengas por casa. ¡Pasemos a la acción!

Cómo recuperar un jersey de lana encogido paso a paso

Para recuperar un jersey de lana encogido, sigue estos pasos:

Sumerge el jersey de lana en agua del grifo.

Echa medio bote de acondicionador de pelo o de suavizante (lo que tengas por casa).

Echa también un vaso de vinagre de limpieza, de vino o manzana.

Ahora empapa bien la prenda con estos productos y cada media hora ve estirando el jersey por todos los lados, a lo ancho y largo.

Pasada media hora, repite el proceso. Hazlo tantas veces como necesites hasta que recupere el tamaño original.

Cuando el tamaño sea el deseado, aclara bien el jersey de lana bajo el agua del grifo.

Luego, envuelve el jersey en una toalla para escurrir el exceso de agua.

Cuando esté húmedo pero sin soltar agua, ya puedes tenderlo en el tendedero.

Una vez seque, puedes pasarle la plancha con baja temperatura o bien con vapor.



¡Y listo! Estos trucos nos los dan en la siguiente publicación de Instagram de @la_ordenatriz y son súper fáciles de seguir. No te pierdas el vídeo:

Son unos ingredientes económicos, que siempre tenemos por casao o que son fáciles de conseguir en cualquier supermercado. Así que no dudes en seguir los pasos para no volver a preocuparte por tus jerseys de lana encogidos.



¡Prueba el truco y nos cuentas lo bien que te ha funcionado! Mucha suerte.