Ya sabemos que unos de los ingredientes más buscados en las cremas cosméticas es el retinol, si le añadimos Vitamina C tenemos la crema perfecta.

Hemos encontrado la crema que aúna los dos componentes estrella para mantener una piel perfecta: retinol y Vitamina C y lo mejor es que es de un laboratorio español.



Farma Dorsch es un laboratorio de dermocosmética que lleva 40 años buscando la solución para el envejecimiento de la piel. Promueven una cosmética “Clean beauty”: natural, eficaz y sostenible.



Utilizan ingredientes activos de última generación, a los que denominan Clean Ingredients: Ingredientes naturales, vegetales y de síntesis con las mejores valoraciones.

La crema antiedad perfecta.

Entre su gran variedad cosmética destaca la crema antiedad con Retinol + Vitamina C (además de vitaminas A, E y Q10) que promete actuar contra los signos del envejecimiento combinando estos activos:

Hidrata, reafirma y atenúa las manchas, aportando elasticidad y densidad a la piel

Combate la acción de los radicales libres: 84% mejora de la acción barrera*

la acción de los mejora de la acción barrera* Ilumina y unifica el tono de la piel

Proporciona un efecto lifting y suaviza el rostro

Estimula la producción de Colágeno y Ácido hialurónico. Reduce y rellena arrugas y líneas de expresión.

Mejora la hidratación, la elasticidad y la densidad de la piel

Fórmula que previene la oxidación de la piel, acelera los procesos naturales de regeneración celular, acciones antiglicación, esencial para el rejuvenecimiento.

Textura crema ligera con aroma fresco y cítrico

Lo podemos encontrar a 38,72€ el embate de 50 ml en su página web

¿Cómo es posible que hayan unificado estos dos activos?

Aunque no nos hayamos parado a pensarlo, no es común encontrar la combinación de estos dos ingredientes en un mismo producto a pesar de su demostrada eficacia. Desde Farma Dorsch indican que esto se debe a que “requieren pHs diferentes a la hora de formularlos en su forma pura. La vitamina C pura (ácido ascórbico) es muy inestable y debe formularse a un pH de 3,5 aproximadamente, mientras que el retinol funciona mejor a un pH cercano a 5.” En el laboratorio lo han conseguido mediante la estabilización de la Vitamina C con silanol para mantener la crema en un pH de 5-5,5.