10 vestidos florales de Zara, Mango y H&M que realzarán la silueta este verano: fresquitos y elegantes desde 15 euros

Los vestidos de flores más bonitos del verano están en Zara, Mago y H&M. ¡Corre a por ellos antes de que se agoten!

Hay un problema con los vestidos bonitos de verano, ¡se agotan rapidísimo! Normalmente, nada más salen ya se agotan y muchos de ellos ni siquiera llegan a las rebajas. Así que si ves un vestido que te encanta mi consejo es que corras a por él, para no quedarte sin tallas.



En este caso, hemos seleccionado 10 vestidos con estampados florales desde solo 15 euros, que son chulísimos junto con el kimono que arrasa en Lidl. ¡Echa un ojo y encuentra tus preferidos!

Vestido de algodón con vuelo - H&M

Si buscas un vestido corto por encima de las rodillas, este diseño te va a encantar. Está disponible en azul y en más colores, por lo que es súper ponible y favorecedor.



Es ideal para ir a la playa o para salir a tomar algo. Un diseño versátil que no te abandonará durante el verano y con el que te verás radiante.



El precio es una ganga, solo 15,99 euros. Encuéntralo en la tienda bajo la referencia 1231427004.

Vestido nido de abeja de flores - H&M

Este vestido de nido de abeja tiene un tejido fresco y ligero, que prácticamente no arruga. Lo encontrarás disponible en diferentes colores, estampados y tallas, para que puedas comprarte uno, dos o los que quieras.



A mí personalmente me parece de los más bonitos. Además, puedes llevarlo con tiras o en palabra de honor. El precio es de solo 17,99 euros, pero si tienes algún descuento de socia igual te sale por mucho menos. Referencia: 1217947003.

Maxivestido con cordón de ajuste

Este precioso vestido floral XXL de H&M me ha robado el corazón. Me parece un estampado precioso y súper favorecedor, porque sienta fenomenal por su corte y su estilo.



Además, aparte de en este tono lo verás en otros colores como rosa o verde, también con unos diseños chulísimos. Por ahora hay muchas tallas, pero date prisa antes de que se agoten.



¡Está a un super precio de 19,99 euros! Encuéntralo bajo la referencia 1233862005.

Vestido camisero lazo - Mango

Otra de las firmas que tiene vestidos preciosos para el verano es Mango, que sorprende con este vestido camisero con lazo para un mejor ajuste en la cintura, que resulta comodísimo y relajado para los días de calor.



Está disponible en muchas tallas y también en color azul. Su precio es de 29,99 euros, lo cual está genial para la calidad. La referencia del vestido es 67028644.

Vestido estampado lazo - Mango

No cabe duda de que Mango tiene algunos de los vestidos florales más bonitos de la temporada verano 2024. Además, su calidad siempre es bastante buena



En este caso, es un vestido ideal para las chicas que buscan un vestido corto por encima de la rodilla. Favorece un montón y el detalle de la manga es ideal para las chicas que no son muy fans de los tirantes.



Encuéntralo en la tienda bajo la referencia 67098638 y por solo 29,99 euros. Y ojo porque es posible que en rebajas tengamos descuentos jugosos.

Vestido estampado manga abullonada - Mango

Los vestidos de manga abullonada son una de las tendencias de la temporada. En este caso, Mango tiene el vestido floral con manga abullonada perfecto y a un precio increíble. También lo hay disponible en un color azul precioso, pero liso, sin estampado.



La calidad es buena y el diseño favorecedor, ¿qué más se puede pedir? Encuéntralo en la tienda con la referencia 67038644 y por solo 29,99 euros.

Vestido estampado floral con lino - Zara

Inditex suele sorprendernos cada año con las prendas más bonitas del verano. En este caso, este vestido a mí me encanta y ya lo tengo en el carrito (a ver si lo rebajan en los próximos días).



Tiene un estampado floral precioso y una manga que resulta súper favorecedora. Es un vestido con lino y elegante, perfecto para viajes y para playa.



Encuéntralo por 29,99 euros. La referencia es 364740722.

Vestido lencero - Zara

Si buscas un vestido de flores que reúna todas las tendencias de la temporada, es el modelo ideal. Tiene diseño cut enseñando la barriga y abertura en la pierna, por lo que resulta cómodo y sexy.



Además, el juego de colores en blanco y azul es realmente precioso. A mí me parece un vestido ideal para el verano. Su precio es de 29,99 euros. Ref. 368748937.

Vestido mini satinado - Zara

Para salir un poco de los diseños habituales, te proponemos este vestido con estampado floral y satinado. Al ser satinado no solo resulta más elegante, sino que no arruga.



El dieño corto por encima de la rodilla se se muy favorecedor. Hay muchas tallas y el precio es muy bueno, por solo 29,99 euros. Encuéntralo por la ref. 02606133.

Vestido tirantes floral - Zara

Este vestido floral de Zara es, posiblemente, el vestido perfecto. En mi caso, no te puedo negar que ya lo tengo en el armario, así que solo tengo buenas palabras para él.



Te diré que en persona gana muchísimo, que es un básico al tener blanco y negro, y que no arruga. Para mí una de las cosas más importantes es que no arrugue, porque es genial para usar en el día a día o llevar de viaje en la maleta.



Su precio lo mejor, solo 25,99 €. Encuéntralo poniendo 360263207 en el buscador.

¿Cuál de estos vestidos te ha robado el corazón? ¡Son todos preciosos!