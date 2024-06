El Corte Inglés agotará las 5 sandalias de cuña, cómodas y elegantes para ser la invitada perfecta (y están rebajadas)

Si quieres comprar unas nuevas sandalias de cuña para ir a eventos y lucir guapa y cómoda, El Corte Inglés tiene 5 modelos que son una pasada. ¡Y además están de rebajas!

Si hay un tipo de zapato que no puede faltar bajo ningún concepto en tu zapatero, son unas buenas sandalias de cuña. Es una sandalia imprescindible, porque lo tiene todo:

Son elegantes.

Visten en eventos.

No te dolerán los pies.

Ganarás centímetros de altura.

¿Qué más se puede pedir? Además, El Corte Inglés ha adelantado sus rebajas y tenemos muchas sandalias de cuña de primeras marcas y de gran calidad a precios de infarto. ¡Ven a conocerlas!

Sandalias de cuña 'Minerva' de Toni Pons

Las sandalias Minerva de Toni Pons son un must para este verano. Son unas sandalias en color marrón y con tejido, lo que las hace elegantes y transpirables. No notarás que llevas los pies apretados como con otras sandalias, sino que irán frescos y relajados.



Tienen 9 cm de altura. Además, el diseño con yute, rafia y piel le aportan un toque muy sofisticado y atemporal, ideal para tener sandalias para muchos años. Para que siempre tengas una pieza infalible que ponerte en los eventos de verano.



Encuéntralas de rebajas en El Corte Inglés por 63,96 €. ¡Corre que vuelan!

Sandalias de cuña 'Juliet' de Toni Pons

¿Sabias que Toni Pons diseñó estas sandalias de cuña para novias? En efecto. Forman parte de la colección Atelier y es un modelo pensado para que las novias puedan ir elegantes a la vez de cómodas.



Son unas sandalias sencillas y hermosas, con el detalle de las tiras cruzadas y el textil en blanco. Además, la plantilla de piel aesgura comodidad para muchas horas y combinan con todo lo que te pongas, por lo que está genial.



Si te gustan, ahora están de rebajas con un 20% de descuento en El Corte Inglés por 100 €.

Sandalias de cuña 'Sofía' de Toni Pons

El modelo Sofía te robará el corazón. Son unas sandalias muy altas si las comparamos con las anteriores, porque alcanzan los 13 de cm de altura.



Al tener un tejido brillante, no solamente van con todo, sino que son perfectas para reinar en eventos. Es un tono que consigue elevar tus looks y hacer que te veas más favorecida. Además, son de muy buena calidad y comodísimas.



Si te gustan, las puedes comprar en El Corte Inglés rebajas en oferta, por 100 €. Si quieres ganar mucha altura y estilizar tus looks es una sandalia que va súper bien.

Sandalias de cuña 'Justina' de Toni Pons

Las sandalias Justina de Toni Pons no pasan desapercibidas por su diseño con tiras cruzadas. Estéticamente son preciosas y posiblemente estemos ante la sandalia perfecta.



Al igual que el modelo Juliet, estas sandalias también forman parte de la colección Atelier y están pensadas para novias. Por su color en crudo quedan ideales con un vestido de novia y también de invitada, del color que elijas. ¡Van con todo!



Es una alpargata ideal que puedes encontrar ahora de oferta en El Corte Inglés por 100 €. Son perfectas si estás buscando unas sandalias de cuña románticas y que vistan.

Sandalias de cuña 'Jolie' de Toni Pons

Con un total de 11 cm de altura, las sandalias Jolie de Toni Pons son toda una declaración de intenciones. Son un básico ideal para tener siempre en el fondo del armario, porque van con todo, tanto con looks de diario como para ser la invitada perfecta en bodas, bautizos y comuniones.



El acolchado de la piel hace que resulten súper cómodas. A pesar de su gran altura, no querrás quitártelas de los pies. Además favorecen un montón.



Están ahora mismo con 20% de descuento en El Corte Inglés y pueden ser tuyas por 100 €. ¡Todavían quedan tallas!

¿Todavía no tienes alpargatas de cuña para tus eventos? Amiga, en cuanto las pruebes no vas a querer otra cosa. ¡Ya me contarás!