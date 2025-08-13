Inicio / Moda / Shopping

El marrón ya no se lleva: estos 3 tonos de moda reinarán a partir de septiembre (y la reina Letizia lo confirma)

por Andrea Ardións Baña ,
El marrón ya no se lleva: estos 3 tonos de moda reinarán a partir de septiembre (y la reina Letizia lo confirma)© Instagram/letizia_ortiz_official

El tono marrón es uno de los básicos y nunca faltan temporada tras temporada. Sin embargo, este mes de septiembre se avecinan curvas, porque se vienen en tendencia tres tonos de moda dispuestos a reinar en el street style. Además, la reina Letizia así lo ha confirmado en algunas de sus últimas apariciones (y algunos de los tonos son sus favoritos).

La moda experimenta cambios cada poco tiempo. En septiembre acaba el verano y empieza a acercarse el otoño poco a poco, por lo que vamos moviéndonos ligeramente hacia otros tonos.

Curiosamente, aunque el marrón es uno de los tonos que más relacionamos con el otoño, parece que su reinado ha terminado. Hay tres tonos que vienen pisando fuerte y que podrían cambiarlo todo.

Además, son tonos que la reina Letizia avala, por lo que estamos seguras de que serán un súper acierto a partir de septiembre.

Combinación blanco y negro

Uno de los colores estrella a partir de septiembre es la combinación black & white. Es un dúo que la reina Letizia ha lucido en varias ocasiones y que le sienta fenomenal. Es original y viste mucho.

Nos encanta porque es una combinación muy elegante y que sienta fenomenal durante el otoño. Es ideal si te apetece salir de los tonos alegres y optar por colores más sobrios. Además, es muy atemporal (todo hay que decirlo).

Azul marino

Otro de los tonos tendencia de la temporada es el azul marino. Es un color que igual en verano no nos apetece poner porque resulta oscuro, pero en otoño reina como cada temporada. La reina Letizia Ortiz lo ha lucido en varias ocasiones y le sienta fenomenal. Favorece mucho y es un básico que siempre queda bien.

El azul marino es un color versátil, que nos favorece a todas y que permite muchas posibilidades en cuanto a combinaciones. Por ejemplo, queda precioso como rositas y otros tenos neutros comio blancos, crudos, beige, etc.

Puede resultar un pelín clásico, pero es ideal como alternativa al negro. Es un tono que se lleva siempre y al que podrás sacarle mucho partido. A la reina le sienta muy bien y es un tono al que recurre mucho.

Beige

El marrón ya no se lleva, pero el beige sí. Es un tono neutro que reinará otra temporada más y que sienta estupendamente bien a todo el mundo. Permite muchas posibilidades con tonos básicos como marrón, negro, gris o blanco. Además de con otros tonos más atrevidos como rosa, verde o azul.

Estéticamente es un tono que resulta muy elegante y ponible. Queda muy bien. La reina Letizia lo ha lucido en varias ocasiones y le queda fenomenal, como el vestido en beige que luce en la foto que compartimos. Es uno de sus looks más frecuentes y que siempre recurre para ir clásica y correcta a los eventos.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál de estos tres tonos dirías que es tu favorito? Aunque el marrón ya no se lleva, el beige es una de las alternativas más similares y siempre puedes introducirlo igualmente para combinarlo con otras prendas.

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Ropa
Puede interesarte
Aldi triunfa con el cárdigan de punto que resalta el bronceado y combina con todo por 7,99€: elegante y en 3 colores
Aldi triunfa con el cárdigan de punto que resalta el bronceado y combina con todo por 7,99€: elegante y en 3 colores
Skechers agotará sus nuevos mocasines que adorarán las mujeres elegantes del norte: ideales con culottes y tonos neutros
Skechers agotará sus nuevos mocasines que adorarán las mujeres elegantes del norte: ideales con culottes y tonos neutros
Aldi 'regala' las sandalias tipo Birkenstock por 4,99€: cómodas, estilosas y en tendencia
Aldi 'regala' las sandalias tipo Birkenstock por 4,99€: cómodas, estilosas y en tendencia
5 vestidos rebajados en Zara, Mango y H&M que amarán las mujeres boho elegantes desde 9€: fresquitos y no marcan
5 vestidos rebajados en Zara, Mango y H&M que amarán las mujeres boho elegantes desde 9€: fresquitos y no marcan
Cortefiel rebaja al 75% el vestido camisero elegante que afina cintura y puedes llevar ahora o en otoño con botines
Cortefiel rebaja al 75% el vestido camisero elegante que afina cintura y puedes llevar ahora o en otoño con botines
Parfois agotará YA los pantalones anchos elegantes que las mujeres estilosas llevarán sin parar con cuñas (desde 9,99€)
Parfois agotará YA los pantalones anchos elegantes que las mujeres estilosas llevarán sin parar con cuñas (desde 9,99€)
Adiós a las Samba: estas 4 zapatillas Skechers con aire noventero ya son mi nuevo fichaje para la vuelta de vacaciones
Adiós a las Samba: estas 4 zapatillas Skechers con aire noventero ya son mi nuevo fichaje para la vuelta de vacaciones
No está en Zara ni en Mango: el conjunto de lino fresquito e ideal para mujeres de 50 estilosas está en Lidl por 18 €
No está en Zara ni en Mango: el conjunto de lino fresquito e ideal para mujeres de 50 estilosas está en Lidl por 18 €
Un podólogo desvela la mejor zapatilla para llevarte de vacaciones: ultraligeras, transpirables y en varios colores
Un podólogo desvela la mejor zapatilla para llevarte de vacaciones: ultraligeras, transpirables y en varios colores
Soy editora de moda y estos 3 vestidos de Zara rebajados ya son mis favoritos de entretiempo: elegantes y desde 5,99€
Soy editora de moda y estos 3 vestidos de Zara rebajados ya son mis favoritos de entretiempo: elegantes y desde 5,99€