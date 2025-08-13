El marrón ya no se lleva: estos 3 tonos de moda reinarán a partir de septiembre (y la reina Letizia lo confirma)

El tono marrón es uno de los básicos y nunca faltan temporada tras temporada. Sin embargo, este mes de septiembre se avecinan curvas, porque se vienen en tendencia tres tonos de moda dispuestos a reinar en el street style. Además, la reina Letizia así lo ha confirmado en algunas de sus últimas apariciones (y algunos de los tonos son sus favoritos).

La moda experimenta cambios cada poco tiempo. En septiembre acaba el verano y empieza a acercarse el otoño poco a poco, por lo que vamos moviéndonos ligeramente hacia otros tonos.



Curiosamente, aunque el marrón es uno de los tonos que más relacionamos con el otoño, parece que su reinado ha terminado. Hay tres tonos que vienen pisando fuerte y que podrían cambiarlo todo.



Además, son tonos que la reina Letizia avala, por lo que estamos seguras de que serán un súper acierto a partir de septiembre.

Combinación blanco y negro

Uno de los colores estrella a partir de septiembre es la combinación black & white. Es un dúo que la reina Letizia ha lucido en varias ocasiones y que le sienta fenomenal. Es original y viste mucho.

Nos encanta porque es una combinación muy elegante y que sienta fenomenal durante el otoño. Es ideal si te apetece salir de los tonos alegres y optar por colores más sobrios. Además, es muy atemporal (todo hay que decirlo).

Azul marino

Otro de los tonos tendencia de la temporada es el azul marino. Es un color que igual en verano no nos apetece poner porque resulta oscuro, pero en otoño reina como cada temporada. La reina Letizia Ortiz lo ha lucido en varias ocasiones y le sienta fenomenal. Favorece mucho y es un básico que siempre queda bien.

El azul marino es un color versátil, que nos favorece a todas y que permite muchas posibilidades en cuanto a combinaciones. Por ejemplo, queda precioso como rositas y otros tenos neutros comio blancos, crudos, beige, etc.



Puede resultar un pelín clásico, pero es ideal como alternativa al negro. Es un tono que se lleva siempre y al que podrás sacarle mucho partido. A la reina le sienta muy bien y es un tono al que recurre mucho.

Beige

El marrón ya no se lleva, pero el beige sí. Es un tono neutro que reinará otra temporada más y que sienta estupendamente bien a todo el mundo. Permite muchas posibilidades con tonos básicos como marrón, negro, gris o blanco. Además de con otros tonos más atrevidos como rosa, verde o azul.

Estéticamente es un tono que resulta muy elegante y ponible. Queda muy bien. La reina Letizia lo ha lucido en varias ocasiones y le queda fenomenal, como el vestido en beige que luce en la foto que compartimos. Es uno de sus looks más frecuentes y que siempre recurre para ir clásica y correcta a los eventos.

¿Cuál de estos tres tonos dirías que es tu favorito? Aunque el marrón ya no se lleva, el beige es una de las alternativas más similares y siempre puedes introducirlo igualmente para combinarlo con otras prendas.