El neceser más cómodo para llevar las cremas de playa está en Women'secret a 9,99 €: impermeable y en tendencia

¡No todos los neceseres para playa son iguales! Te aseguro que este es el modelo perfecto para llevar tus cremas de sol a la playa y encontrar justo lo que buscas a la primera. Además, es monísimo con los dibujos de Mickey Mouse.

Women'secret a menudo nos sorprende con sus descuentos increíbles, como estos vestidos de playa holgaditos que amarán las mujeres de 60.



En esta ocasión, estaba buscando un neceser transparente para llevar a la playa y me encontré con esta joya. ¡Y está súper rebajado a mitad de precio!

Women'Secret tiene el neceser transparente perfecto para llevar a la playa y es de Mickey Mouse

Personalmente, me encanta llevar neceseres transparentes a la playa porque así puedo encontrar a la primera todo lo que necesito y tenerlo más a mano. Ya sea la crema de la cara, del cuerpo, el spray protector capilar, la barra de los labios, etc.



Con el sol dándote en los ojos, muchas veces resulta difícil sacar a la primera lo que buscas. Además, al ser transparente podrás ver nada más salir de casa si llevas todo lo que te hace falta.

Es un neceser transparente y doble on dibujos de Mickey Mouse que es una pasada de cuqui.



Es considerado de tamaño mediano con unas medidas de 17 x 25 x 10 cm. Es un tamaño perfecto para meter varias cremas de playa, coleteros, barra de labios, etc. Lo que necesites.



Ademas, tiene dos compartimentos con cremallera, para que puedas separar lo que necesitas por zonas. A mí personalmente me parece muy cómodo para llevarlo todo súper organizado.



También es impermeable, para que no te entre agua dentro y lo lleves todo bien protegido.

Rebajadísimo a mitad de precio, ¡solo 9,99 €!

Su precio rebajadísimo a la mitad es toda una declaración de intenciones. Es imposible resistirse a comprar este neceser por solo 9,99 €. ¡Está genial!



Puedes encontrarlo en la tienda online bajo la referencia 4847909.

¿Qué te parece? ¿Te lo compras?