El vestido de lino con cinturón a juego de Lidl que afina cintura y amarán las mujeres de 60 elegantes por 12,99€

Lidl acaba de poner a la venta un vestido de lino que es perfecto para el verano. Bonito, fresquito y súper ponible, ya sea para ir de compras, a la playa o para relajarte mientras tomas algo con las amigas. ¡Lo necesitas!

No siempre es fácil encontrar prendas de calidad a buen precio. Sin embargo, una vez más Lidl lo ha vuelto a hacer.



Después de sorprendernos con un vestido de bordado suizo espectacular, ahora han lanzado a la venta un vestido de lino que es monísimo.



El lino es el material tendencia de la temporada. Es de calidad, fresquito e ideal para el verano, porque no se pega al cuerpo y nos ayuda a ir ligeritas. Y esta apuesta de Lidl por solo 12,99 € lo convierte en un must del verano.

El vestido de Lidl precioso, confeccionado en lino, ideal para mujeres de 60

Es un vestido que destaca por su tejido fino y ligero, perfecto para ir fresquita en verano. No se pega nada al cuerpo e irás comodísima.



Además, sus medias mangas modernas y su altura por debajo de las rodillas hace que sea ideal para las mujeres de 60. Sienta fenomenal.

El cuello kent también sienta fenomenal y favorece, mientras que el escote es discreto e ideal para ir fresquitas.



El detalle del cinturón anudado con lazo es divino, porque le da un toque elegante y permite marcar cintura, lo que siempre nos ayuda a disimular los kilitos de más.



Lo mejor es su material y su precio. Está confeccionado mitad algodón y mitad lino, y todo ello por solo 12,99 euros. ¡Es una ganga!

Y hay 2 colores para elegir, blanco y melocotón. Si te gusta, yo de ti me haría con ambos, porque es un básico del verano y su precio insuperable.



Lo hay en las tallas 36-46. Encuéntralo en la tienda online por la referencia p56973.

¡Corre a comprarlo antes de que vuele!