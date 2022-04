Desde una mañana de reuniones y recados, pasando por un pequeño descanso en el parque, hasta un aperitivo en la terraza más cool de la ciudad. Estas son las zapatillas más cómodas que todo el mundo quiere tener en su armario y no paran de agotarse.

Desde hace unos años, las zapatillas dejaron de ser un calzado pensado únicamente para practicar deporte. Ahora estos zapatos están auge y se han reinterpretado en tantas siluetas y materiales, que se puede decir que sirven tanto para un día de compras, como hasta un aperitivo de tarde en cualquier terraza. Sin duda, es el calzado perfecto que mezcla moda y comodidad.



Está claro que las zapatillas se han convertido en el calzado estrella del armario de cualquier mujer. Desde 2020, el furor por las sneakers ha incrementado. Seguro que has quedado con amigas a cualquier hora del día, y la mayoría lleva zapatillas deportivas. Da igual que haya sido para un brunch, unas compras exprés o una reunión. Y es que cada vez son más las mujeres que prefieren invertir en un calzado con el que aguantar todo el día.



La buena noticia es que hemos encontrado esas zapatillas todoterreno que cumplen con todo lo anterior. Se trata de las zapatillas de Spherica™.de la marca Geox. Seguro que te suena el nombre de esta marca. El zapato que respira, y con las zapatillas urbanas más estilosas. Ahora en la marca han lanzado un modelo sostenible tanto para hombres como mujeres al que te volverás adicta.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Las zapatillas modernas y cómodas para todos

¿Su secreto? La mágica suela que hará que tus pies estén entre algodones todo el día. Esta zapatilla que ha lanzado Geox está compuesta por varias capas de diferente densidad caracterizadas por elementos esféricos (de ahí su nombre) de amortiguación distribuido por toda la superficie. O lo que es lo mismo, tiene una amortiguación tan lograda que, aunque pases horas y horas con ellas, no sentirás casi ni dolor de pies.



Pero eso no es todo, gracias a la tecnología Geox Breathing System, se garantiza la transpirabilidad y la total impermeabilidad de las suelas. Alivia la presión del pie, y encima te da energía para poder seguir disfrutando de planazos de primavera-verano con amigas. Pero, ¿qué zapatilla elegir? La nueva colección tiene tantas opciones que depende del estilo y del plan que tengas, encontrarás un tipo de zapatilla u otra más adecuada para ti. Descubre cuál es tu Geox perfecta y siéntete a la moda las 24 horas.



El dia perfecto con Geox

10:00 h Trabajar con estilo



Trabajar desde casa no implica no arreglarse. Apuesta por un estilismo con zapatillas, por si de repente tienes que salir a hacer algún recado, o irte rápidamente a una reunión fuera de casa. El modelo en blanco con detalles plateados es uno de los más versátiles. Es una deportiva contemporánea, tendencia y con un elevado nivel de confort. Se trata de un diseño informal, pero con pequeños detalles que lo convierten en una zapatilla muy sofisticada. Combina con todo tu armario y puedes llevarla 24/7. Te asombrará su diseño y también su elevado nivel de amortiguación desde que la pruebes.







11:00 h Recados por la ciudad



Si tu trabajo se caracteriza por las constantes reuniones, cambios de escenario, o fotos al aire libre para tus redes sociales, lo que necesitas es un zapato moderno, pero lo suficientemente confortable para recorrer kilómetros sin que tus piernas sufran. El modelo Spherica™ puede ser tu mayor aliado. Para esos días que hay que estar bien vestida, pero no te apetece ir con zapato de tacón, puedes apostar por modelos más llamativos como el azul, o incluso los modelos de patchwork.



Estos últimos no solo son tendencia por sus colores, sino que además, son sostenibles y están realizados en ante y nylon regenerado ECONYL® que está hecho de residuos de nylon que, de lo contrario, contaminan la Tierra, como redes de pesca, restos de tela, alfombras y plástico industrial.



16:00 h Un parón para disfrutar de la naturaleza en la ciudad



¿Hay mayor planazo que un día de picnic con amigas? Cuando hace buen tiempo, hay que disfrutar de todos los rincones verdes de la ciudad. Lo más probable es que acudas a estos planes con unos sencillos vaqueros. Pero, ¿y si le das un toque de color? Puedes conseguirlo gracias a las zapatillas Spherica™. de Geox. Tanto el modelo en rojo como en rosa, son una de las opciones ideales que combina con vaqueros.



18:00 h El afterwork



Cuando llega ya el final de la jornada, toca disfrutar de un buen afterwork en una terraza con vistas y amigas. Hazlo cualquier día de la semana, y así podrás desconectar de todo el día de trabajo. Será la mejor forma de relajarte, de pasar tiempo de calidad con ellas, y además, sin preocupaciones. Y encima no tendrás que recurrir a zapatos de tacón incómodos porque puedes ir con zapatillas. Elige un diseño en un tono más oscuro, o atrévete a elegir un modelo en colores llamativos. Da igual si escoges uno u otro porque quedaría bien con todo. ¿La clave? Dale el toque más elegante al estilismo con accesorios, o con prendas más sofisticadas como, por ejemplo, una camisa, un traje, o un vestido midi.

Como ves, el factor cool se hace patente en todos los modelos de Geox, y cuando esto sucede, ¿hace falta algo más? Ahora solo tienes que elegir tus zapatillas favoritas y disfrutar de todos los planes que están por venir de forma cómoda, práctica y sin que tus pies tengan que sufrir.