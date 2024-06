Mis amigas me preguntan qué perfume llevo cuando uso esta fragancia que huele a limpio y está rebajada en Primor al 50%

Si te encantan los perfumes, vas a caer rendida a los pies de esta fragancia de Carolina Herrera. ¡Es una de mis favoritas, huele genial y no me puedo creer su precio de oferta!

Si buscas una fragancia intensa, que huela súper bien, que dure y que no haga doler la cabeza: te presento a tu futuro perfume: 212 VIP de Carolina Herrera.



Conocí esta fragancia hace unos años porque la usaba una de mis compañeras de piso. Cada vez que salía de casa y se la ponía, el pasillo olía increíble, y no pude resistir la tentación de comprarla.



Es un perfume intenso y perfecto para la noche o para eventos. Si quieres que todos te digan que hueles genial, lo necesitas. ¡Y ahora está en Primor de rebajas a un precio de infarto!

212 VIP de Carolina Herrera por 44,98 € (50 ml) y 59,94 € (80 ml)

De verdad que este perfume no podría oler mejor. 212 VIP Woman de Carolina Herrera captura la esencia de Nueva York.



Al aplicarlo sobre tu piel, notarás sus notas juveniles, chispeantes y frutales, con un acabado sensual que crea un aroma atrevido y lleno de energía. Resulta glamuroso.

No solo huele genial, sino que huele a perfume 'caro'. Aparte, no aburre nada. Yo llevo años usándolo de vez en cuando y me encanta como el primer día, ya forma parte de mí.



Si quieres probarlo, yo de ti no me perdería esta oferta de primor, porque está al 50% de descuento. Además, lo puedes comprar en tamaño 50 ml y en tamaño de 80 ml, a 44,98 € y 59,94 € respectivamente. Sale mucho mejor la opción de 80 ml.

Encuéntrala en Primor por '212 Vip Women'. ¡Pruébala, te encantará!