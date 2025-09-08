Inicio / Moda / Shopping

Skechers arrasa con los mocasines 'efecto ante' que las mujeres elegantes llevarán con camisa y jeans este otoño

por Cristina Buisán Vega ,
Skechers arrasa con los mocasines 'efecto ante' que las mujeres elegantes llevarán con camisa y jeans este otoño© shutterstock_728069200

Este otoño, no te pierdas los Skechers Slip-ins: Summits - Unknown Trail, unos mocasines con 'efecto ante' que combinan comodidad, estilo y se convierten en la opción ideal para el día a día. ¡Descúbrelos a continuación!

En esta temporada de entretiempo, los Slip-ins de Skechers con efecto ante se convierten en el aliado perfecto para ir estilosa, cómoda y con un aire actual. Hablamos de un tipo de calzado ideal para el día a día porque combina genial con básicos como: camisa blanca, tus jeans de siempre y esa cazadora de ante que vuelve cada otoño… Ahora entenderás por qué están destinados a convertirse en los favoritos de tu armario. ¡Toma nota!

¿Qué tienen en especial los Skechers Slip-ins: Summits - Unknown Trail?

La silueta de este modelo de Skechers nos recuerda a los mocasines clásicos, pero con un toque actual: el sistema Hands Free Slip-ins® con tecnología Heel Pillow™ permite ponértelos sin necesidad de agacharte, mientras que la plantilla Air-Cooled Memory Foam® ofrece mayor comodidad. Esto hace de este modelo un calzado fácil de llevar, cómodo desde el primer momento y con un acabado más elegante al que solemos ver en otro tipo de zapatillas deportivas.

Además, el efecto ante en tonos neutros es el secreto que los hace aún más estilosos. Están disponibles en tres colores que puedes integrar perfectamente en tus looks de otoño —camel, marrón y negro—, ya que están pensados para encajar perfectamente en cualquier armario cápsula.

¿Lo mejor? Están disponibles en la web por 85 euros. ¡No te las pierdas!

¿Cómo puedes combinar tus Skechers de moda este otoño?

Si estás pensando cómo combinar tus Skechers efecto ante este otoño, aquí te traemos algunas propuestas que te encantarán.

1. Con camisa blanca, vaqueros y cazadora de ante. Un conjunto que no pasa de moda y transmite esa mezcla de elegancia y toque actual para esta temporada.
2. Con trajes de americana y pantalón en tonos neutros, para conseguir darle ese aire más informal al conjunto.
3. Con vestidos midi de punto o con faldas satinadas. Las combinaciones con este tipo de looks son perfectas para conseguir ese aire “casual chic”.

Cristina Buisán Vega
Cristina Buisán Vega
Content Coordinator de Enfemenino.com
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
