Skechers arrasa con las merceditas ‘animal print’ ideales para otoño: cómodas, con hebilla y recomendadas por podólogos

El animal print es una de las tendencias de la temporada. Si quieres sumarte a ella, seguro que buscas unos zapatos que te permitan no solo ir a la última, sino también cómoda (importante). Lo bueno de Skechers es que cada poco tiempo nos sorprende con nuevos modelos para ir a la moda y sin que nos duelan los pies. Descubre sus nuevas mereceditas.

Skechers es una de las marcas de zapatos preferidas de las mujeres que adoran la comodidad. Cada cierto tiempo nos sorprenden con tendencias que están muy bien para no renunciar ni a las tendencias ni a llevar los pies cómodos, como estos mocasines elegantes para el otoño.



Aprovechando que empieza septiembre, uno de los zapatos más versátiles y ponibles son las bailarinas. Son estupendas porque puedes llevarlas con o sin medias, según prefieras. Además, visten mucho y elevan los looks.



Si buscas zapatos com estampado animal print y cómodos al mismo tiempo, no dejes pasar lo nuevo de Skechers. Ya está disponible en su web bajo el nombre 'Cleo Walk'.

Skechers lanza unas merceditas animal print para reinar esta temporada

Si hay un tipo de zapato que no puede faltar en tu armario, son las mereceditas o bailarinas. Es un imprescindible porque resuelve muchos looks y aporta estilo y comodidad, sobre todo cuando no te apetece llevar tacones o mocasines.



Lo nuevo de Skechers son las "Cleo Walk - Runway Hit" y ya están disponibles en su tienda online. Unas bailarinas de nueva colección, con hebilla y diseño animal print. Una gran declaración de estilo y con mucha personalidad.

Estos zapatos de Skechers ofrecen comodidad y estilo en la misma pieza. Son veganas, diseñadas con materiales reciclados y con un original estampado integral de leopardo. Ideales para las mujeres que quieren sumarse a esta tendencia de la temporada.



La hebilla en el empeine sujeta bastante el pie y aporta un toque original y de vestir. Además, como no podía ser de otra manera, vienen con una plantilla con amortiguación Skechers Air-Cooled Memory Foam, con apoyo Arch Comfort. Son muy cómodas, perfecto para lucir con estilo y llevar los pies cómodos.

No son muy altas, dado que la altura es de 1,3 cm, pero tampoco está mal para tratarse de unas bailarinas. Además, gracias a su diseño stretch fit, da una sensación de llevar calcetines.



Otro detalle que me parece importantísimo destacar es que viene con soporte en el arco plantar, Skechers Arch Comfort, que está certificado por podólogos. Vamos, que por esta parte no tienes excusa para darles una oportunidad y abrazar la comodidad.



Por el momento hay muchas tallas disponibles, de la 35 a la 41. El ancho es medio y su versatilidad es enorme, pudiendo llevarlas con vaqueros o con total looks en negro, blanco, marrón o incluso rojo.

El precio de las 'Cleo Walk' de Skechers es de 60 euros

Estas merceditas de Skechers están disponible en su tienda online, en nueva colección y a un precio de 60 euros.



En la web encontrarás distintas promociones, como por ejemplo un 15% de descuento por la compra de 2 o más pares, por lo que puede ser una buena oportunidad si quieres renovar tu zapatero para septiembre.



¿Qué te parecen? ¿Te sumas a la moda del animal print?