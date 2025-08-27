Inicio / Moda / Shopping

Zara tiene la gabardina corta más elegante para entretiempo y cuesta menos de 40 €: en tendencia y favorece a todas

por Andrea Ardións Baña
Zara tiene la gabardina corta más elegante para entretiempo y cuesta menos de 40 €: en tendencia y favorece a todas

Estamos a nada de empezar septiembre y es el momento perfecto para fichar los nuevos must have de la temporada, antes de que se agoten. Zara siempre se adelanta a las tendencias y ahora tiene a la venta una gabardina tostada que no podría ser más ideal. Es cortita, elegante, viste mucho y eleva cualquier look que te pongas, ¡y por menos de 40 euros!

Si te apetece renovar el armario para la vuelta a la oficina, no dudes en estar al tanto de las tendencias que marcarán fuerte en septiembre y en otoño. Una de las prendas estrella es la gabardina, que es muy versátil, ponible y eleva los looks. Es una pieza que aporta un plus de elegancia a cualquier conjunto.

Si llevamos años viendo las gabardinas largas, XXL y oversize, ahora no solo las veremos, sino que además reinarán las cortas. Son estupendas para llevar en septiembre y en octubre, porque todavía no hace frío y lucen un montón.

Como no podía ser de otra manera, Zara siempre se adelanta a las tendencias y ya tenemos alguna gabardina corta disponible. El precio es insuperable, como siempre, por menos de 40 euros. ¡Nada mal!

Zara tiene la gabardina corta tendencia de la temporada: cruzado y en tono tostado

Zara ya tiene disponible en su tienda el trench corto cruzado más popular de la temporada. Es tal cual puedes ver en la imagen que te compartimos, ¡favorece y sienta muy bien!

Tiene cuello solapa y manga larga, con bolsillos delanteros y detalle de trabillas. Nos encanta por el cierre frontal cruzado con botones, para que puedas llevarla abierta o cerrada según el día. También se puede ajustar en las muñecas para un ajuste perfecto.

A diferencia de las gabardinas convencionales, es bastante cortita. No llega a ser crop, pero es corta. Está confeccionada en 56% algodón y 44% poliéster, de buena calidad y resulta agradable al tacto.

En cuanto a los colores, la hay disponible en dos colores: color tostado y marrón.

Es muy mona, tanto por delante como por detrás. Es una de esas prendas que tiene el poder de elevar los looks y sumar elegancia a todo lo que te pongas, porque sus posibilidades son infinitas. Por ejemplo, puedes llevarla con vaqueros, con looks en tonos tostados o incluso negros. Siempre sienta bien.

Es uno de esos básicos que no puede faltar en ningún armario. Está disponible en varias tallas, de la XS a la XXL, lo cuál está genial. Además, avisan en la web de que el producto talla más corto de lo normal. Si dudas entre dos tallas, puedes coger una superior para que te quede más completo.

Su precio: 39,95 euros

Si buscas una gabardina así para empezar la temporada como se merece, que sepas que está disponible en Zara a un precio de temporada de 39,95 euros. No sabemos si en algún momento aparecerá en Special Price o la veremos en rebajas, pero no está nada mal teniendo en cuenta la calidad de la prenda, la versatilidad y lo que viste.

El trench está disponible bajo la referencia 3046/259/704. También puedes preguntar en tu tienda más cercana.

¿Qué te parece? ¿Te convence?

