Zara agotará la chaqueta que parece costar 25 veces más de lo que vale y promete ser el básico de moda del otoño

Zara ha lanzado una nueva chaqueta de cuero espectacular para este otoño. Es viral en redes sociales y parece costar 25 veces su precio real.

La vuelta de septiembre trae consigo nuevas tendencias de moda que marcarán el otoño 2025. Antes de correr a tus tiendas favoritas, conviene aprovechar este momento para ordenar el armario: así ganas espacio y haces balance de lo que ya tienes, evitando comprar prendas repetidas en tu próxima sesión de compras.



Entre las grandes tendencias de principios de septiembre destacan algunos estampados, como los lunares que incluso desbancan al leopardo, o el estampado de vaca que arrasa. También triunfa el total look denim y, por supuesto, ciertos tipos de chaqueta. Esta prenda es la estrella del entretiempo, porque acompaña el paso de las temperaturas cálidas hacia el frío del invierno. Y ahora, un modelo de Zara está por todas partes en redes, y entendemos por qué. ¡Mira!

Zara tiene la chaqueta que respira lujo silencioso

La chaqueta es una de las prendas favoritas de las amantes de la moda porque completa y eleva cualquier look. En otoño, si hay un modelo imprescindible, es la chaqueta de cuero o de ante. Se trata de un tejido atemporal, duradero y que puede acompañarte durante años. Zara firma el modelo más viral del momento. De hecho, la firma española ha lanzado varios modelos que te enamorarán:

Este modelo lo tiene todo para triunfar esta temporada. Está confeccionado en piel de ante 100% y el cuello subido con bolsillos en delantero y con solapa en el pecho le dan el toque de estilo al look. ¡Nos encanta! Su precio es de 149€ y la referencia: 4341/770/822.

En este caso, hablamos de la chaqueta bomber realizada en piel de ante 100%, con cuello subido y manga larga ideal para la época de entretiempo. Este modelo en marrón vigoré nos parece un acierto total para convertirse en el básico de armario de esta temporada. Precio: 99,95 euros y referencia: 3046/258/724.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuáles son las chaquetas más tendencia del otoño 2025?

Las bombers de cuero y de ante, como las de Zara que se han vuelto virales, son la gran apuesta. Pero no son las únicas protagonistas de la temporada. También vuelven los trenchs, un clásico que reaparece cada fin de verano.



Largos, anchos, ajustados, con hombreras o cortos: los trenchs siguen siendo un básico infalible. En cuanto a colores, destacan el beige, marrón y azul marino, aunque también hay sitio para tonos más atrevidos y vibrantes.



La chaqueta vaquera sigue siendo todo un must, ya sea en conjunto, entallada u oversize según gustos. También se llevan mucho las chaquetas de cuello alto, las deportivas como la viral de UNIQLO y el blazer oversize, un imprescindible que transforma cualquier look. Lo puedes elegir en negro, marrón o tonos neutros para un estilo atemporal, o arriesgarte con colores de tendencia como burdeos, rojo cereza o amarillo mantequilla.