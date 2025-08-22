Inicio / Moda / Shopping

Ya no son las Adidas Samba: estas son las zapatillas que amarás a partir de los 50 para 'la vuelta al cole' este 2025

por El equipo editorial ,
Ya no son las Adidas Samba: estas son las zapatillas que amarás a partir de los 50 para 'la vuelta al cole' este 2025© shutterstock_2537724543 (2)

¿Quieres ir a la moda en la vuelta a clases? Olvídate de las Samba básicas, ¡este par de zapatillas es el que necesitas para potenciar tu estilo después de los 50!

Con el final de agosto acercándose, es hora de pensar en nuestros looks de vuelta a la rutina. De hecho, este período marca el retorno de outfits cargados de nuevas tendencias otoñales tras la pausa veraniega. Algunas ya se imponen y las veremos por todas partes desde septiembre.

De primeras nos vienen a la mente, por ejemplo, los lunares, que claramente se imponen sobre el estampado de leopardo, aunque este último mantenga un lugar en nuestros corazones. En cuanto al denim, el jean ancho se consolida como prenda estrella, acompañado del jean barrel. En calzado, vuelve el mocasín, que nos encanta llevar con calcetines altos. Otros zapatos que serán todo un must: las sneakers.

Adiós a la Samba de Adidas, aquí está el par de zapatillas que amarás después de los 50

Las Samba de Adidas son un básico, pero siempre dan ese toque de estilo. Sin embargo, hay algo más “tendencia” para la rentrée 2025, sobre todo si deseas modernizar tus looks después de los 50. A partir de esa edad, algunas malas elecciones de moda pueden dar un aire demasiado mayor. Si quieres un look con estilo para afrontar la vuelta a la rutina, te aconsejamos adoptar un par firmado por New Balance. No, no se trata de las 530 ni de las 740.

¿De qué modelo de zapatillas estamos hablando?

Se trata del modelo de zapatillas New Balance en cuero suede ultra-tendencia: las 204L. Nos encanta este material tan otoñal, pero también la suela fina y los colores propuestos: tonos neutros y muy elegantes que combinan con todo. ¡Ahora mismo están agotadas en la web de New Balance de lo populares que son!

Nos las imaginamos con un conjunto de blazer y pantalón, pero también con un jean barrel y una camisa blanca o de rayas. También sentarán genial con una falda larga de jean o de satén… ¡Son ideales!

