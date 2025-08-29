Skechers agotará los botines altos con cordones 'tipo Converse' ideales para otoño: cómodos, modernos y suman altura

Si te encantan los zapatos de Skechers vas a alucinar con el nuevo modelo que está en boca de todas. Se trata de unos nuevos botines altos con cordones que son perfectos para dar la bienvenida a septiembre, para adelantarte un poquito a los días de otoño en los que bajan las temperaturas. Lo tienen todo porque son bonitos, cómodos y modernos.

Cada cierto tiempo Skechers nos sorprende con nuevas modelos en su tienda online. En esta ocasión, con septiembre a vista, acaban de lanzar unos botines con cordones que darán mucho de qué hablar. Son modernos, cómodos y monísimos. Lo tienen todo para triunfar esta temporada.



Si hace poco nos conquistó con estos zapatos sin cordones comodísimos, ahora lanzan una propuesta más agresiva, con más carácter y personalidad. Ideal para quienes desean sumar hasta 5 cm de altura, porque gracias a su tacón podrás estilizar más la figura y verte mucho más alta.



Descubre el nuevo modelo de Skechers que estamos seguras de que se convertirá en un top ventas. Te presentamos los botines 'HI Ryze - Street Stomper'.

Los nuevos botines con cordones de Skechers: cómodos y suman 5 cm de altura

'HI Ryze - Street Stomper' son los nuevos botines de Skechers para la temporada. Como ellos propios afirman, es un "modelo con el que presumir de personalidad con estilo".



Estamos ante un modelo moderno alto con cordones, con una parte sintética de duraleather con puntera de goma robusta. La plantilla es Skechers Air-Cooled Memory Foam y resulta muy cómoda, ideal para caminar mucho rato y que no sufran los pies. Irán acolchados y bien mullidos.

Gracias a la tecnología de confort Air-Cooled Memory Foam, es un zapato que no solo proporciona comodidad nada más ponerlo, sino también transpirabilidad. Notarás que tus pies respiran.



Además, al ser altos gracias a sus 5 cm de altura, no tendrás que preocuparte porque entre agua en los pies. Podrás saltar charcos sin problema.

El ancho es medio y lo hay disponible en dos colores a elegir, en blanco roto y en negro. En ambos colores son monísimos y versátiles, porque ofrecen muchas posibilidades a la hora de combinarlos.



Si buscas ideas, sientan muy bien con faldas y vestidos. Por ejemplo, puedes moverte entre tonos beige, marrón y negro, aunque también quedan muy bien con los tonos vaquero. Desde unos vaqueros campana hasta unos pitillo, puedes lucirlos con ambos. Incluso con leggings.



Por ahora hay muchas tallas de ambos, de la 36 a la 41.

Es un modelo muy bonito y que sale de lo que nos acostumbra a ver Skechers. Es ideal para las mujeres modernas de cualquier edad, porque ahora es posible tener un zapato de calidad, cómodo y bonito, algo que no siempre es fácil de encontrar.



Además, gracias a su estilo botín, es versátil para los días de lluvia y de frío. Llevarás los pies a buen recaudo.

Su precio es de 85 euros en temporada

Estos nuevos botines de Skechers no son económicos, dado que tienen un precio de 85 euros en temporada. No obstante, ofrecen una promo del 15% de descuento en su web comprando dos o más pares.



No descartamos que para las rebajas de enero aparezcan en oferta. Encuéntralo en la web bajo el nombre 'HI Ryze - Street Stomper'.



¿Qué te parecen? ¿Los fichas?