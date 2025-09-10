Olvídate de los lunares y del leopardo: este es el estampado tendencia en otoño 2025 (y Kate Middleton lo confirma)

¿Y si los lunares y el leopardo dejaran de ser los estampados tendencia de la temporada otoñal? Este mes estamos viendo que algunas celebrities ya han adoptado un motivo diferente… ¡Mira!

En la vuelta a la rutina de 2025, estamos notando que algunos modelos de zapatillas vienen pisando fuerte, las chaquetas de ante, siguen estando en el punto de mira y algunos estampados ganan relevancia. Las rayas continúan siendo un básico imprescindible, al igual que los lunares, que vuelven con fuerza y se consolidan como un “must-have” del fondo de armario. El leopardo también sigue presente por todas partes y estará muy de moda durante todo el otoño. Pero hay un estampado en concreto que se lleva todo el protagonismo y algunas celebrities ya lo confirman. ¿Lo vemos?

El nuevo estampado tendencia del otoño 2025

Los lunares y el estampado de leopardo siguen siendo básicos del armario que todos amamos. Sin embargo, otro motivo parece arrebatarles algo de protagonismo, sobre todo esta temporada: los cuadros. Ya sea el estampado de cuadros clásico o vichy, vemos que este patrón gana relevancia poco a poco.



Y no en cualquier color. Sobre todo veremos este estampado en el color marrón del año 2025, y en burdeos vuelve cada temporada de otoño. También apreciaremos los cuadros en blanco y negro, más clásico pero también elegante. Algunas celebrities como Kate Middleton ya apuestan por este estampado en distintas tonalidades y no nos puede gustar más.

El vestido de cuadros de Kate Middleton

¿Te declaras fan incondicional del estampado de cuadros? Te traemos a continuación algunas ideas para lucirlo y estar a la moda. Para empezar, te proponemos hacerlo como Kate Middleton. Recientemente, pudimos verla con un vestido de cuadros para asistir al homenaje por el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. Para la ocasión, la princesa de Gales eligió una pieza que pertenece a la diseñadora Alessandra Rich: un vestido de largo midi con un estampado en tendencia que destaca por su paleta de tonos grises con toques en blanco y rosados.

Otras formas de llevar el estampado tendencia

Además del vestido que te proponemos, existen otras formas para lucir el estampado tendencia del otoño con estilo. ¡Mira!



1. Con vestidos cortos o largos, tipo camiseros o bohemios como este que te proponemos de Zara por 49,95 euros con referencia: 8700/094/080.

2. Falda de cuadros: Una falda larga en crepé de gasa como esta de H&M también puede ser una buena elección para lucir el estampado de temporada. Precio: 27,99 € y referencia: 1290804002.

Además, el estampado de cuadros se puede introducir en tu look a través de accesorios: bailarinas, bolsos de tela, sandalias, e incluso en complementos para el pelo como pañuelos, diademas o cintas. En este caso, te proponemos estas bailarinas de cuadros de Hoss Intropia con un 25% de descuento en la web y por 59€. (Ref. 5712061).