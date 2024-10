Vicky Martín Berrocal arrasa con la gabardina de corte oversize que favorece a todas y tenemos su clon 'low cost' en H&M

Vicky Martín Berrocal tiene la gabardina ideal que vamos a querer todas esta temporada. No podría ser más increíble. Tiene un corte oversize y se ve cómoda y bonita al mismo tiempo. Lo mejor es que no tienes que gastarte 300 €, ¡tenemos un clon en H&M!

Estamos en otoño y es época de lucir gabardina. Es una prenda que no puede faltar en nuestros armarios y que pega con prácticamente todo lo que nos pongamos: vaqueros, pantalones de vestir, faldas... ¡como si queremos ir con mallas!



Vicky Martín Berrocal tiene la gabardina ideal para esta temporada. Acaba de subir unas fotos a su Instagram y nos hemos enamorado por completo. ¡Queremos ese look!

Vicky Martín Berrocal sorprende con una gabardina ideal y tenemos clon low cost

La gabardina de Vicky no podría ser más bonita. Ella misma asegura que va de estreno.



Así es la foto que ha colgado en su Instagram @vickymartinberrocal, junto con otras fotos para celebrar un domingo muy especial en familia:

Para la ocasión, luce la gabardina con un total look en negro y no podría sentarle mejor. Es una de las combinaciones estrella.



Si te gusta y no quieres gastarte 300 euros, puedes comprar un clon. De hecho, hemos fichado en H&M una gabardina que se parece un montón y su precio es muchísimo más bajo.

H&M vende un clon de la gabardina de Vicky por solo 79,99 euros

H&M tiene la gabardina estrella de la temporada. Es una gabardina elegante y de corte ligeramente holgado que hay disponible en dos colores, beige más claro o beige más oscuro.



Es de doble botonadura, con bolsillos y se ve holgadita y cómoda. Ideal para el día a día, para looks elegantes y de diario.

Su precio es lo mejor, solo 79,99 euros. Además, es posible que la rebajen en el Black Friday (si las tallas llegan a esa fecha).



Si te gusta, la referencia es: 1202547004.

¿Qué te parece la gabardina de Vicky? ¿Te convence el clon?